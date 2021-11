La ruta de argentinos para ir en auto a playas de Brasil y requisitos a cumplir

Los pasos habilitados con Brasil, solamente admiten el paso del tránsito vecinal fronterizo. Peropor Encarnación o por Ciudad del Este.Con la reglamentación vigente, la única forma de ir a las playas de Brasil en algún vehículo terrestre, ya sea moto, auto o micro, es, primero, cruzar a Paraguay por Encarnación, pero no declarar Tránsito Vecinal Fronterizo, si no,Ya en Encarnación, se puede viajar libremente por Paraguay, hay que dirigirse hasta Ciudad del Este en colectivo o en auto.En destino, o sea en Ciudad del Este, hay que cruzar a Foz y hacer el ingreso a Brasil. A partir de ese momento se puede circular legalmente.Migraciones de Brasil restringe los pasos fronterizos, no la circulación de personas. La otra manera de ir a las playas, pero que no es vía terrestre, es tomar un vuelo desde Ezeiza.