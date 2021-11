Joven estudiante mostró cómo es tomar clases en el “metaverso”: el video

Realidad virtual

De dónde proviene el término

En los últimos días se ha hablado mucho del metaverso. Es que el creador de Facebook, Mark Zuckerberg, le cambió el nombre a la red social y la rebautizó como Meta. Pero ¿qué es el metaverso? Es la pregunta que varias personas se hacen desde el día del sorpresivo anuncio. “Es una materialización de internet, donde en lugar de solo ver contenido, estás dentro de él”, detalló el dueño de la empresa.En las últimas horas, un joven estudiante se volvió viral en las redes sociales al intentar mostrar cómo toma clases junto a uno de sus compañeros bajo esta modalidad. “¡Un mundo cada vez más conectado!”, escribió el futuro ingeniero informático desde su cuenta de TikTok. Su video ya superó las 1.8 millones de visitas, es que fueron varios los usuarios que quedaron intrigados en conocer a fondo de qué se trata esta nueva temática.La grabación superó los 300 mil likes en pocos minutos. Obviamente no faltaron las bromas de los internautas, es que aún falta mucho camino por recorrer para que el metaverso logre ser parte de nuestra vida por completo. Lo cierto es que a este joven poco parecen importarle los comentarios mal intencionados de la comunidad 2.0, después de todo ya es parte del cambio que ha hecho de la realidad virtual algo totalmente cotidiano en nuestras vidas.“Si muero en el metaverso, ¿muero en la vida real?”, “El metaverso parece un juego chafa de (Nintendo) Wii”, “Voy a estudiar oftalmología, para el 2024 habrá tanto ciego como en pandemia”, “JAJAJA, qué tontería entrar a un mundo en línea para tomar clases en línea”, “El metaverso es la idea más absurda, hacer lo que podrías hacer en un mundo real, lo harás en un mundo virtual”, fueron algunas de las críticas que recibió.También conocido como metauniverso el concepto es el que generalmente se utiliza con la finalidad de describir aquellas experiencias multisensoriales que vivimos gracias al uso de las nuevas tecnologías. En definitiva, es la nominación que utilizamos para hablar del mundo virtual. El término nació en 1992 con la publicación de Snow Crash, una novela de ficción, en la que su protagonista (un repartidor) era el dueño de una doble personalidad: la de la vida real y la del metaverso, su mundo no real.Roblox, un videojuego muy popular entre los jóvenes, es una de las primeras muestras del despliegue de esta nueva tecnología aplicada. Allí se pueden crear juegos propios y también hacer uso de un avatar para poder participar del juego de otros. De esta manera, se puede dialogar en línea al igual que en el Fortinet, Free Fire o el Calla of Duty Warzone. Habrá que estar preparados para el paso total hacia la nueva era de la internet.