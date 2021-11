Pronostican un miércoles con nubosidad y probabilidad de algún chaparrón

Durante esta jornada el viento estará soplando del sector este/noreste en gran parte del país, con temperaturas que no serían tan agobiantes producto de que se prevé que habrá abundante nubosidad, lo que podría dar lugar a algunas de lluvias dispersas. Asimismo, se prevé que habrá mayor humedad.El tiempo inestable se desarrollará en la jornada sobre el oeste del país y el centro, con la evolución de lluvias de variada intensidad para el oeste de Buenos Aires, La Pampa, Mendoza, San Juan, San Luis, Córdoba, la Rioja y Santiago del Estero, con tormentas y chaparrones en áreas, incluso, no se descartan eventos localmente fuertes.En Jujuy, Salta, Tucumán y Catamarca se desarrollarán chaparrones y tormentas de variada intensidad, con mejoras temporales en el estado del tiempo.Para el jueves se prevén nuevamente chaparrones y tormentas para el sur del área pampeana y norte de la Patagonia, mediante el avance de un frente frío en la región, lo que generará lluvias en áreas al sur de La Pampa, sudoeste de Buenos Aires y norte de Río Negro, señalaEl ambiente cálido seguirá predominando en Santa Fe y Entre Ríos, sin cambio en la masa de aire. Sin embargo, la abundante nubosidad haría que las máximas no superen los 30 grados en nuestra provincia.Según indicaron desde Defensa Civil, la nubosidad y la humedad irán “en incremento paulatino”, mientras que a la tarde o noche estará “algo inestable sobre los departamentos del oeste provincial, principalmente en Gualeguay, Victoria y Paraná con vientos rotando a débiles del sur y sudeste” y “ocasionales precipitaciones dispersas”.