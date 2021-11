Entrerriano trasplantado de corazón evoluciona muy bien y recibirá el alta

Foto: Archivo Crédito: Chajarí al Día

Mario Godoy, el chajariense de 54 años de edad recientemente trasplantado de corazón en Santa Fe, continúa en franca recuperación tras la compleja cirugía a la que fue sometido.



“Estoy evolucionando muy bien, más allá que hubo un pequeño inconveniente, porque luego de la cirugía me volvieron a operar y me intubaron, y seguidamente fui afectado por una pequeña neumonía”, relató.



En diálogo con Radio Chajarí, contó que “iba a recibir el alta el sábado pasado, pero todo se retrasó por ese problema, y luego de unas tomografías, me comunicaron que debo permanecer internado una semana más”.



Acotó que “los médicos me dieron una medicación de 14 días, que finaliza este jueves, con antibióticos, por lo que el alta me la darán el viernes”.



“Me realizaron una biopsia y otros estudios que dieron buenos resultados. El corazón está sano y funciona bien, y otros órganos como los pulmones, el hígado y los riñones también funcionan perfectamente. No me esperaba estar tan bien de una manera tan rápida”, expresó.



Luego dijo que “anímicamente estoy bien. Hago ejercicios y camino subiendo y bajando por las escaleras. Los médicos me dicen que es admirable porque esto no se da en todos los pacientes. Por eso, sigo poniendo toda la ‘garra’ para seguir adelante y recuperarme del todo”.



“El equipo médico me trata muy bien y estoy muy conforme. Es sorprendente la recuperación que estoy teniendo”, completó.