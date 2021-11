Sociedad de Pediatría expuso cuatro razones para vacunar a niños y adolescentes

La Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) dio a conocer un documento en el que apuntó cuatro razones para vacunar a los niños y adolescentes, a la vez que consideró que los fármacos contra el coronavirus demostraron ser "seguros y eficaces" y "son un derecho".En ese sentido, la SAP enumeró los motivos por los que esta franja etaria debe completar los esquemas de vacunación para "disminuir la transmisión de nuevas variantes" como la Delta o la Gamma, alcanzar la inmunidad colectiva o proteger a las familias., señaló que la población pediátrica representa el 8,8% del total de los casos confirmados desde el inicio de la pandemia en nuestro país."Cabe destacar que, desde el mes de agosto de 2020 a la fecha se observa una tendencia creciente de esta enfermedad en niñas, niños y adolescentes, tanto que actualmente 1 de cada 4 casos confirmados ocurre en menores de 18 años", ponderó la SAP.Aclaró que, si bien es poco frecuente, esta enfermedad "puede manifestarse en niñas, niños y adolescentes como cuadros respiratorios moderados o graves, así como una nueva entidad denominada SIM-C (Síndrome Inflamatorio Multisistémico temporalmente relacionado a Covid-19), 2 a 6 semanas después de haber padecido la infección por SARS-CoV-2".Otro aspecto a considerar son las secuelas a largo plazo que pueden desarrollar "hasta el 10-15% de los niñas, niños y adolescentes que han padecido Covid-19 según publicaciones internacionales".Este "Covid prolongado" fue mejor caracterizado en adultos y se desconoce aún su impacto en la población pediátrica, alertó., la SAP aclaró que "si bien la carga de enfermedad en la niñez es menor a la de los adultos, también pueden infectarse y transmitir el virus a otras personas".Resaltó que la vacunación permite proteger a las familias, facilitar una presencialidad escolar más segura, permitir otras actividades deportivas, lúdicas y sociales de los niños y, disminuir la ansiedad y preocupación de los padres.Además, las vacunas protegen "ante la emergencia de nuevas variantes, Delta o Gamma entre otras, que se están propagando más fácilmente en la población pediátrica, que al momento no está completamente vacunada"., la Sociedad Argentina de Pediatría precisó que "todas las vacunas contra la Covid-19 en uso en nuestro país contienen virus inactivados o material genético viral, por lo que no tienen la capacidad de inducir inmunidad a nivel de las mucosas, como ocurre con otras que poseen virus atenuados".Por esto explicó que es "fundamental alcanzar a nivel poblacional una alta cobertura de vacunación que construya una barrera epidemiológica que dificulte la trasmisión de SARS-CoV-2"., la SAP recordó que "todas las vacunas contra SARS-Cov-2 usadas en nuestro país han sido aprobadas o autorizadas por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat).La SAP reiteró que en agosto de 2021 comenzó la vacunación de niñas, niños y adolescentes de entre 12 a 17 años con comorbilidades, luego se continuó con el mismo grupo etario sin comorbilidades con vacunas de tecnología RNA mensajero como la Spikevax de Moderna y Comirnaty de Pfizer y en octubre de 2021 se inició la vacunación en niñas y niños de 3 a 11 años con vacuna Sinopharm.Sostuvo que es necesario mantener una cuidadosa vigilancia de la seguridad y eficacia de las vacunas que están en uso en niñas, niños y adolescentes (Sinopharm, Comirnaty de Pfizer y Spikevax de Moderna).La institución también hizo un llamado a completar los esquemas de vacunación.También a seguir avanzando con la vacunación de adolescentes con enfermedades crónicas, así como con adolescentes sanos."La vacunación pediátrica debería seguir avanzando programadamente en niños de menor edad priorizando siempre a los niños con enfermedades crónicas", remarcó."Es decir que aquellos que han recibido su primera dosis deberían completar su esquema y aquellos que aún no han comenzado la serie de vacunación, sería fundamental que lo hagan", se concluyó en el comunicado firmado por la Comisión Directiva de la SAP.En la Argentina, más de dos millones de niños de entre 3 y 11 años iniciaron su esquema de vacunación en apenas tres semanas de iniciada la estrategia de inmunización pediátrica contra el coronavirus el pasado 12 de octubre, equivalente al 32,9% de esta población objetivo."En apenas tres semanas de iniciada la estrategia de vacunación pediátrica contra la Covid-19, al menos 2.201.917 niños de entre 3 y 11 años iniciaron su esquema con la primera dosis de la vacuna del laboratorio Sinopharm, lo que representa un 32,9% de esta población objetivo", informó la cartera sanitaria el pasado 2 de noviembre.Sobre la aplicación de la vacuna Sinopharm a niños y niñas, el médico clínico e integrante del comité de asesores del Gobierno nacional, Luis Cámera, había asegurado que "es segura para los chicos" y remarcó que "ha tenido aprobaciones de los trabajos" que realizaron organismos internacionales y la Anmat.Por su parte, la médica Lourdes Arruvito, investigadora del Instituto de Investigaciones Biomédicas en Retrovirus y SIDA (Inbirs), también había destacado que la protección personal "es clave en niñas con enfermedades asociadas, como respiratorias, cardiopatías congénitas, bajo peso, prematuros, inmunocomprometidos, trasplantados y con cáncer, porque tienen mucho riesgo de desarrollar formas graves de Covid".La jefa del servicio de Epidemiología e Infectología del Hospital Garrahan, Rosa Bologna, también se había manifestado a favor de medida: "Con su vacunación se aporta a la inmunidad colectiva y a evitar la transmisión intra hogar, especialmente de las personas mayores y de los inmunocomprometidos que desarrollan una respuesta menor frente a la vacuna".En su comunicado, la Sociedad Argentina de Pediatría adelantó que "los diferentes Comités y Subcomisiones de la SAP están elaborando un informe técnico completo" que se dará a conocer en breve.