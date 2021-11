¿A votar con paraguas?: advierten cuándo un frente frío generaría lluvias

Se sostiene el ascenso de temperatura en gran parte del país, a excepción del sur y centro de la Patagonia en donde en las últimas horas ha ingresado un centro de altas presiones con rotación de vientos. Hacia el norte, el buen tiempo es acompañado con tardes agradables a cálidas.No se prevé al menos hasta el viernes el paso de ningún frente frío por el centro y norte de Argentina, por lo cual, “las clásicas tormentas que solemos ver en verano serán las que acapararán el protagonismo, aquellas denominadas “de masa de aire”, dado que justamente se producirán dentro de una misma masa con características homogéneas de temperatura y humedad”, adelantó el meteorólogo Christian Garavaglia .Reveló al respecto que “las anomalías de precipitación más significativas en esta semana se ubicarán sobre La Pampa, Río Negro, Neuquén, Mendoza, San Luis y Córdoba, provincias en donde serán frecuentes las tormentas con variada intensidad, no descartando algunos periodos con intensa caída de agua y ocasional granizo”.A su vez, el anticiclón mencionado que ingresó por el sur de la Patagonia, tenderá a lo largo de los días a desplazarse y fortalecerse sobre las aguas del Atlántico, propiciando cierta estabilidad al este de Argentina (fundamentalmente Buenos Aires, Entre Ríos y Corrientes) en donde contrariamente se esperan precipitaciones nulas o muy escasas.La zona con mayor probabilidad de activación de tormentas para este lunes se ubica sobre Mendoza, San Luis y La Pampa, en donde no se descartan algunos focos fuertes con granizo. También la provincia de Río Negro tiene buenas chances de que presente tormentas variadas en este comienzo de semana.“Para el martes y miércoles seguirá toda esta zona comprometida, aumentando la probabilidad de estos fenómenos en otras provincias. Inusualmente, puede presentarse actividad eléctrica en provincias como Chubut e incluso el norte de Santa Cruz, así como también es probable que se extiendan las tormentas a otros puntos como Neuquén, Córdoba, y todas las provincias del noroeste argentino”, indicó el especialista en Meteored.Un cambio de patrón parece observarse recién hacia finales del viernes y comienzos del sábado, en donde allí sí, la formación de lluvias y tormentas sobre el centro de Argentina responderá a un frente frío más marcado que avanzará hacia el norte por gran parte del país durante el próximo fin de semana.Se viene un domingo con elecciones legislativas en Argentina y, según los que adelanta por estos días el Servicio Meteorológico, es probable que en Entre Ríos haya que recurrir a los paraguas, aunque como todavía faltan varias jornadas, todavía las previsiones no son demasiado certeras.