“No es no”: con una marcha pidieron que se detengan las agresiones sexuales

Un grupo de personas e integrantes de la Red de Resistencia Feminista se movilizó desde el Puente Méndez Casariego hasta los Obeliscos de la Costanera y luego hasta Tribunales de Gualeguaychú.Adolescentes y jóvenes junto a madres caminaron y portaron carteles en los que se leían consignas hacia el respeto a las mujeres y diversidades.Justicia fue otro de los reclamos centrales en contra de los recientes casos de supuestos abusos sexuales ocurridos en la ciudad."No es no; Yo si te creo, abrazame hermana; Justicia por todas las víctimas de violación; Basta de voladores sueltos y Hasta que no nos maten no nos van a creer", fueron las principales consignas.Una de las integrantes de la Red de Resistencia Feminista explicó aque "esta concentración se dio después de enterarnos de no uno sino cuatro supuestos abusos en una fiesta en una chacra. Incluso hubo un abuso a un joven", denunció.La marcha permaneció en los Obeliscos durante varios minutos y luego caminaron hasta Tribunales donde encendieron velas.“Yo quiero vivir, no sobrevivir”, gritaron al unísono ante todos los presentes, y también interpretaron "El violador sos vos", la versión argentina del himno feminista que recorrió el mundo y que deja en manifiesto que no van a tolerar que nadie más -ni la cultura ni la justicia machista- la va a volver a pasar por arriba.La marcha se hizo por las jóvenes abusadas que asistieron a la fiesta de calle Tropas y por las víctimas del médico ginecólogo Armando Aguiar, quien se desempeñaba en el Centro de Salud San Isidro y que fue separado de su cargo por el Ejecutivo municipal luego de que se conociera la presentación de tres denuncias judiciales en su contra, es que las mujeres se convocaron a marchar.También tuvo que ver la denuncia contra Rafael Ignacio Frenais: fue concejal en Ceibas hasta que debió ser apartado de su cargo por las denuncias en su contra. Cuatro de ellas llegaron a los Tribunales de Gualeguaychú, pero en febrero de 2021, cuando iba a comenzar el juicio en su contra, se dio a la fuga. El caso se reflotó el viernes pasado, cuandoentrevistó a Johanna Frenais, quien sin tapujo denunció: “Soy la hija de un violador que está prófugo de la Justicia”.