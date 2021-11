Quiénes cobran este lunes asignaciones y beneficios de ANSES

El organismo, a cargo de la Lic. Fernanda Raverta, informa que este lunes se abonan jubilaciones, pensiones, Asignación Universal por Hijo, Asignaciones Familiares y los programas Alimentar para AUH y Hogar. Jubilaciones y pensiones Las sucursales bancarias habilitadas atenderán por ventanilla a jubilados, jubiladas, pensionados y pensionadas con documentos terminados en 0 cuyos haberes no superen la suma de 29.135 pesos. Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo Con la utilización de la tarjeta de débito, mañana perciben la Asignación Universal por Hijo y la Asignación Familiar por Hijo titulares con documentos concluidos en 0. Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas Desde mañana y hasta el 9 de diciembre, se pagan las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas (PNC) para todas las finalizaciones de documento. Programa Alimentar A partir de este mes, el programa Alimentar se deposita en la misma cuenta que la AUH. Esta unificación permite una mejor organización y da mayor previsibilidad a las familias que ahora podrán buscar la mejor calidad y el mejor precio de sus alimentos. Mañana cobran titulares con documentos terminados en 0. Programa Hogar ANSES y la Secretaría de Energía impulsan en conjunto el Programa Hogar, mediante el cual se otorga un subsidio para la compra de garrafas en viviendas que no están conectadas a la red de gas natural. Mañana cobran este beneficio las personas con documentos concluidos en 0.