Procrear: Empresas, universidades y cooperativas ofertan viviendas alternativas

A fines de octubre el Ministerio de Desarrollo Territorial creó el Registro de Prototipos de Construcciones Alternativas del Programa Procrear, que habilita la inscripción de prototipos de viviendas realizados a través de construcciones no tradicionales.



"Desde que oficializamos el registro de construcción alternativa a Procrear II, realizamos modificaciones de bases y condiciones del programa y también de los pliegos licitatorios de desarrollos urbanísticos", indicó a Télam el secretario de Desarrollo Territorial, Luciano Scatolini.



Todo ello, explicó, "para que tanto individualmente los adjudicatarios de la línea construcción, como así también de lote y construcción puedan optar por ellas, adecuando las formas y tiempos de desembolso".



"Y que también empresas, universidades, cooperativas o sociedades puedan presentarse a licitar", acotó Scatolini.



En ese sentido, en los próximos días comenzará la firma, con los 18 inscriptos en el Registro, de convenios específicos que permitirán ofertar en forma pública los modelos de viviendas, con especificación de características técnicas y precio pautado, que no podrá superar los montos máximos que prevé el programa.



Asimismo, las empresas en forma gratuita instalarán en un predio a definir una vivienda modelo que por un tiempo estará de muestra y luego podrá disponerla el Procrear con fines sociales.



Entre quienes comenzarán a ofertar viviendas alternativas está la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) con su denominada Solución Habitacional de Emergencia (SHE), un desarrollo de construcción en madera.



"La Universidad tiene un modelo de distintas unidades productivas, de alimentos, medicamentos. Todo lo que ayude a la agenda social crítica, desde la ciencia y la tecnología, en nuestra universidad se va traduciendo en unidades de producción", explicó a Télam el presidente de la UNLP, Fernando Tauber, quien destacó que "ahora estamos construyendo una fábrica de vacunas y, junto con YTEC, otra de baterías de litio".



Remarcó que "se trata de un sistema de construcción propio con tabiques de hormigón armado que se ejecutan con encofrados metálicos reutilizables".



"El prototipo de vivienda que hemos desarrollado parte de un módulo básico de un dormitorio y puede ser ampliado a dos y tres dormitorios, ejecutando también partes complementarias como pérgolas, estructura y cubierta de techos metálicos", precisó Tudino.



Asimismo, afirmó que "este proyecto de viviendas como también el de la construcción de puentes (para infraestructura ferroviaria) permiten abrir nuevas unidades de negocios para la industria nacional, en particular nuestro astillero", y agregó que "también es el aporte que nuestros técnicos pueden desarrollar en beneficio de las políticas de vivienda e infraestructura que impulsa el Gobierno".



Por su parte, Scatolini destacó que desde el Ministerio siguen "articulando con todos los sectores, ampliando derechos humanos fundamentales para el pueblo trabajador".



"Convencidos que el país saldrá adelante con creatividad, trabajo, producción local y mejora de las condiciones de vida de sus habitantes. Tenemos una política pública que da muestras concretas de ese rumbo y que deja atrás la Argentina de la especulación financiera que nos ha hecho tanto daño", concluyó el funcionario.