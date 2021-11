Pidieron justicia por Daniel Giménez: "los asesinos de mi hermano están sueltos"

Se cumplieron 11 meses del asesinato de Daniel Giménez en Gualeguaychú. Familiares y allegados lo recordaron en la esquina de 1º de Mayo y Jaime de Nevares en el barrio Norte de la ciudad, donde encendieron velas que colocaron al lado de fotografías de Daniel.



El sábado 6 de noviembre se cumplieron once meses del ataque que dejó a Daniel Giménez malherido, tras recibir seis puntazos con un arma blanca, en el mismo lugar donde sus familiares lo recordaron. El hombre fue trasladado a la terapia intensiva del Hospital Centenario, donde permaneció internado hasta el 29 de diciembre, día en que falleció por efectos de las heridas recibidas de las cuales nunca pudo recuperarse.



Gimena Giménez, una de las hermanas de Daniel, dijo que el asesino estuvo “solo tres meses presos, luego le dieron los beneficios de la prisión domiciliaria, mientras que los dos hijos de Daniel y sus familiares lo seguimos llorando. Es una medida que no respeta, porque se lo ve en la vereda y en otros lugares incumpliendo con la decisión judicial, lo que consideramos que es una burla para los familiares y amigos de Daniel”.



Gimena dijo que “además de recordar a nuestro hermano, nos juntamos para pedir de una buena vez por todas que nos den una fecha de juicio y que el mismo sea por jurados. Que esta espera eterna finalice, dado que el grado de angustia e impotencia que tenemos es muy grande. Los asesinos, de los cuales uno es menor de edad, están sueltos”.





La mujer reiteró que “la persona que tiene que cumplir arresto domiciliario anda en la calle, se saca fotos, las sube a las redes, y si bien nosotros presentamos esas fotos ante la Justicia, como no tienen fecha no nos dieron ninguna respuesta. Mientras que el menor anda por cualquier lado como si nada”.



“La situación nos “genera un grado de angustia muy grande por observar tanta impunidad, razón por la cual, insistimos en que se aceleren los tiempos de la Justicia. Se va a cumplir un año de la muerte de mi hermano y estamos en veremos, con los autores del hecho sueltos, cuando los dos, el menor también, deberían estar en la cárcel”, remarcó.



Finalmente, Gimena expresó que “mi hermano fue asesinado por dos malas personas que no tuvieron piedad en clavarle 6 puñaladas. Mi hermano sufrió 24 días y para nosotros es muy duro ver que sus asesinos andan por la calle como si nada pasara y lo más duro es que la Justicia no hace nada”. (El Día)