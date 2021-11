Arranca semana con clima primaveral: fotos del domingo a pleno sol en la ciudad

Fotos de diferentes zonas de la ciudad

Una semana sin lluvias y con temperaturas que no superarían los 28 grados se espera en las próximas jornadas para la capital entrerriana y sus alrededores, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).En ese sentido, el clima será algo más agradable que los días anteriores y se podrá disfrutar con actividades al aire libre, aunque en principio no volverá ese calor sofocante que se registró a finales del mes pasado, con marcas que llegaron a los 35 grados y provocaron alerta amarillo por las altas temperaturas.Para esta jornada se espera cielo parcialmente nublado, vientos del este y temperaturas que irán de los 13 a los 26 grados, por lo que el tiempo se parecerá a los días anteriores.Ya el lunes la situación del clima empieza a cambiar, con algo más de calor y un mejor panorama: se prevé cielo parcialmente nublado, vientos del noreste rotando al este y nuevamente al noreste, y marcas térmicas que oscilarán entre los 15 y los 28 grados, en principio el día con más alta temperatura según el SMN.Para el martes se anuncia cielo parcialmente nublado y vientos del este, con una temperatura mínima de 15 grados y una máxima de 28.El miércoles, en tanto, se espera cielo mayormente nublado, vientos del noreste cambiando al este y los termómetros se ubicarán entre los 16 y los 27 grados.Ya el jueves se prevé cielo parcialmente nublado, vientos del noreste y marcas térmicas que irán de los 15 a los 27 grados.Por su parte los departamentos de Victoria y Gualeguay llegarían este domingo a una máxima de 25ºC y cielo parcialmente nublado. Para el lunes las temperaturas rondarían entre los 14ºC y 29ºC.Para Gualeguaychú, Colón, Concepción del Uruguay y Concordia no se esperan precipitaciones, se anticipa el cielo parcialmente nublado con mínimas de 13ºC y máximas de 27ºC para los próximos días.