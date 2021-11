Entre Ríos asiste el tratamiento de 10.400 pacientes con diabetes

Tomando como marco que el 14 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Diabetes, Entre Ríos intensificará las actividades alusivas durante todo el mes para sensibilizar sobre esta enfermedad y sus complicaciones así como la importancia de la educación diabetológica para el auto cuidado.



El 14 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Diabetes, aniversario del nacimiento de Sir Frederick Banting, quien descubrió la insulina junto con Charles Best en 1921.



En este sentido, tomando como referencia que este año se cumplen 100 años del descubrimiento de la insulina, la provincia retoma el lema propuesto por las distintas sociedades científicas: Acceso a los cuidados de la diabetes. Por ello el Ministerio de Salud, a través del Programa de Prevención de Diabetes y Factores de Riesgo Cardiovascular, realizará y participará en distintas actividades alusivas de sensibilización sobre esta enfermedad que es considerada una epidemia mundial relacionada con el incremento del sobrepeso y la obesidad, el sedentarismo y la hipertensión.



Como todos los años, se invitó a los distintos municipios y organismos oficiales para la iluminación de azul de sus edificios públicos ya que este es el color que simboliza el cielo que une a todas las naciones y el de la bandera de Naciones Unidas.



Asimismo, a través de las direcciones generales de Primer Nivel de Atención y de Segundo y Tercer Nivel de la cartera sanitaria, se convocó y envió material para que los hospitales y centros de salud realicen actividades de promoción, prevención y educación.



Además el Programa Provincial participará de la Feria de Salud que se concretará el 6 de noviembre en la Costanera de Paraná y fue organizada por la Liga Entrerriana de Ayuda a las personas con Diabetes (Leadi) junto a organizaciones no gubernamentales, la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader); y el Instituto Obra Social de la Provincia (Iosper).



También el Programa realizará distintas instancias de capacitación para equipos del sistema de salud siendo el cierre con un taller de educación para pacientes el martes 30 en el Centro Regional de Referencia Dr. Gerardo Domagk de Paraná. Asistencia y prevención Actualmente la provincia asiste, con insumos y medicación, el tratamiento de unos 10.400 pacientes que están registrados en el Programa de Prevención de Diabetes y Factores de Riesgo Cardiovascular que atiende la demanda existente de personas sin cobertura de seguridad social y, en realidad, forman parte de un universo más amplio contenido por las obras sociales.



A ese respecto la referente técnica operativa del Programa, Pamela Vesco, explicó: “La provincia, a través de distintas instancias administrativas, adquiere los insumos vitales para los pacientes que padecen esta enfermedad y no cuentan con cobertura de la seguridad social” y en ese sentido agregó: “Recientemente se han efectuado compras por más de 60 millones de pesos que incluyen insulina humana NPH y Corriente, y Análogos (de acción lenta y rápida) que son indispensables para el tratamiento de pacientes con diabetes así como tiras reactivas para el control de la glucemia”.



Más allá de lo asistencial, vinculado al tratamiento de esta enfermedad, la referente provincial mencionó que resulta vital la educación diabetológica. Por ello uno de los pilares sobre los que se trabaja es la sensibilización a los pacientes para que adhieran al tratamiento y se involucren con las pautas de nutrición, actividad física y control del azúcar en sangre. Además, otra de las acciones importantes, es que la provincia cuenta con “equipos interdisciplinarios integrados por médicos, enfermeros, agentes sanitarios y nutricionistas, entre otros, que realizan talleres junto a la comunidad sobre el autocuidado y los hábitos saludables, entre otras temáticas”. Datos para tener en cuenta En Entre Ríos, la prevalencia de diabetes es del 10,8 por ciento de la población total mayor de 18 años, y continúa creciendo ya que según la Cuarta Encuesta Nacional de Factores de Riesgo, realizada en 2018 por la Dirección Nacional de Promoción de la Salud y Control de Enfermedades Crónicas No Transmisibles, hubo un incremento de casi 3 puntos respecto a la última medición realizada en 2013 cuando era de 7,8.



Asimismo, en la provincia se registró un aumento en los porcentajes de otros factores de riesgo asociados a la enfermedad como obesidad (18,6 al 25), el exceso de peso (sobrepeso + obesidad; 55,7 a 60,4), y presión arterial elevada (35,8 al 39).



“Teniendo en cuenta que se trata de una enfermedad con síntomas como excesiva sed, ganas de orinar frecuentemente y poca saciedad con los alimentos, entre otros, resulta crucial el diagnóstico y el tratamiento temprano para evitar las complicaciones”, referenció Vesco y por ello brindó recomendaciones para la prevención de la Diabetes tipo 2:

1-Modificar hábitos de vida personales.

2-Realizar un control de glucemia al menos una vez al año en los grupos de riesgo.

3-Evitar el sedentarismo, el sobrepeso y la obesidad, verdaderos factores de riesgo de esta patología.

4-Realizar una plan de alimentación saludable.

5-Incluir la práctica de una actividad física en forma regular.

6-Decir “no” al consumo de tabaco y evitar el abuso en el consumo de alcohol.