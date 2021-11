José López pagó fianza de 14,5 millones de pesos: Quedó a un paso de la libertad

El Tribunal Oral Federal 1 le había concedido la libertad en abril pero nunca la había podido recuperar porque no tenía fondos para cubrir la caución fijada, según consignó la agencia Noticias Argentinas.



López fue secretario de Obras Públicas e investigado en múltiples causas, pero sí fue condenado a una pena única de siete años de prisión por enriquecimiento ilícito y también por la tenencia de un arma aquella madrugada en el convento de General Rodríguez.



La caución original fijada por el Tribunal al ordenar su libertad en abril fue de 85 millones de pesos, López apeló a través de su defensora oficial Pamela Bisserier pues dijo que no tenía fondos para pagarla.



La Cámara de Casación en su momento le ordenó al Tribunal bajar la caución porque entendió que aquella suma no se ajustaba a la situación patrimonial del exfuncionario. Hizo lo mismo cuando se le volvió a fijar el monto en 48 millones de pesos. Ahora, tras pagar la fianza el Tribunal tiene que decidir si le otorga la libertad al exfuncionario.



López está detenido desde mediados de 2016, cuando fue encontrado en el Convento de General Rodríguez con bolsos que contenían casi 9 millones de dólares.