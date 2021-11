Murió joven arquero: pusieron en la cancha el ataúd y le patearon penales

El último adiós en la cancha

Mientras circulaba por la ruta provincial N°17, Nelson Inti Segura Castillo, arquero de 26 años, se accidentó y, pese a la atención médica, falleció. Ahora, sus compañeros tuvieron un gesto conmovedor que recorrió las redes sociales: llevaron su ataúd bajo los tres palos y le patearon “el último penal”.El miembro del plantel del Club Atlético San Ramón de Los Zazos manejaba una Yamaha YBR 125 y viajaba en ella con Lorena Iris Mamani y un niño de cinco años. Tras el siniestro, el joven fue trasladado al Hospital Padilla con graves heridas de las que no se pudo recuperar.La noticia conmovió al fútbol local tucumano, dado que Inti era una persona muy querida allí.Además de ser un arquero con un gran futuro en el club de Amaicha del Valle, era profesor de Matemáticas y tenía un carisma que se vio reflejado en el homenaje que recibió tanto en su velatorio como en los mensajes de las redes sociales.Sus amigos y vecinos, conmovidos, llevaron su ataúd a una cancha de fútbol del club y lo escoltaron con una murga con bombos, redoblantes y trompetas para recordarlo de la mejor manera. Luego, colocaron el féretro en la línea del arco para patearle penales en forma de homenaje.En los videos que se viralizaron, se veía a sus compañeros con la camiseta amarilla y roja del club y pateando la pelota al arco, donde estaban los restos de Castillo. Algunos lo hacían con algo más de júbilo y otros no podían disimular la tristeza.Después, celebraron una misa en la Iglesia Santa Rita y despidieron finalmente al jugador al que extrañarán en San Ramón. En sus redes, el club le dedicó un emotivo mensaje, que decía: “El día lunes nos despertamos con la noticia de que sufriste un accidente y no lo podíamos creer... Fueron los días más complicados y difíciles de explicar para nosotros”.

“Todos nos preguntábamos por qué a vos, si todavía tenías muchos partidos por jugar y defender nuestro club. Este partido no lo pudiste ganar pero el Cielo ganó una ÁNGEL. Sé que desde allá arriba nos vas a proteger y en cada partido que juegue San Ramón nos estarás alentando desde el cielo”, seguía la conmovedora dedicatoria.Junto a un álbum de fotos de Inti, el equipo que lo vio brillar cerró: “Vuela alto genio. Nosotros te vamos a recordar cada partido y en cada cancha que juegue San Ramón”.La Nación.