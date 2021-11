Vacunación contra el Covid19: cuándo iniciará la aplicación de dosis de refuerzo

Segundas dosis a adolescentes

Terceras dosis para inmunosuprimidos y mayores de 50 años dos dosis de Sinopharm

¿Y las terceras dosis para mayores de 50 años -que no son inmunosuprimidos- y que recibieron las dos dosis de Sinopharm?

Diferencia entre terceras dosis y dosis de refuerzo

El subsecretario de Redes Integradas de Salud de Entre Ríos, Marcos Bachetti, detalló acómo avanza el plan rector de vacunación contra el coronavirus y anticipó cuándo iniciaría la aplicación de dosis de refuerzo a los entrerrianos., pero hay un 10% de personas que todavía hay que rastrear: son más de 100.000 personas y lo más asertivo es la búsqueda en terreno en la que los centros de salud son nuestro material número uno a nivel sanitario por su trabajo en territorio”, comunicó Bachetti al comentar que “desde el inicio del mes de noviembre se avanza en la aplicación de segundas dosis contra el Covid-19 en mayores de 18 años y el grupo de niños de 3 a 11 años”. “La premisa es la de tener gran cantidad de vacunados en el menor tiempo posible”, aseguró.“Descentralizar la estrategia de vacunación para el grupo de 3 a 11 años en los vacunatorios de los efectores de atención primaria implica que es un lugar que el chico ya conoce, a los profesionales que trabajan ahí y es mucho más eficiente el que vayan a vacunarse en su barrio”, argumentó en relación a la inoculación a los niños., reveló y reconoció que “hay padres que esperan algunos datos más y otras cuestiones para vacunar a sus hijos”.se los convocará de la misma manera en la que hizo en un primer momento”, anticipó Bachetti.Y este sábado, de 8 a 12, en el Complejo Escuela Hogar se realizará una jornada abierta de vacunación para jóvenes de entre 12 y 17 años que no tengan ninguna dosis.“En nuestro país, son dos grupos los que recibirán la tercera dosis: los inmunosuprimidos, como lo son pacientes con enfermedades oncológicas, con tratamientos con corticosteroides que determinan que la inmunidad esté por debajo de lo normal y pacientes con VIH”, explicó el funcionario provincial. El vacunatorio del hospital San Martín está abierto de 8 a 12 para que estos pacientes puedan acercarse sin turno y con prescripción médica.“Y los mayores de 50 años, que son unos 80.000 entrerrianos, que recibieron las dos dosis Sinopharm”, son el otro grupo etario que recibirá una tercera dosis “la que se hace con Astrazeneca, por recomendación mundial, dado que la combinación entre virus inactivado y vector viral potencia la inmunidad”.“La convocatoria por turnos nos permite ordenar en el tiempo; las dos últimas serán el lunes y martes y después se harán dos jornadas abiertas para aquellas personas no hayan sido citados para aplicarse la tercera dosis; tendrán que acercarse en los días y horarios que se comunique, con el carnet de vacunación y el DNI”, anticipó Bachetti.“La premisa es hacer un barrido con turnos, ordenar la vacunación en el tiempo, y después hacer jornadas abiertas para no tener una aglomeración de personas”, explicó., informó ael subsecretario de Redes Integradas de Salud de Entre Ríos.“El refuerzo es, como se hace con otras vacunas, una dosis extra para mantener el tiempo el complemento de inmunidad que se creó en una persona que no debería tener dificultades para crear anticuerpos”, explicó.Mientras que “las terceras dosis son para grupos específicos que por x situación, en este caso, inmunosuprimidos y mayores de 50 años con vacuna inactivada, necesitan de una tercera dosis para lograr la inmunidad de un esquema completo”.