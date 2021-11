Bajo la lluvia continuó la vacunación contra el covid: aplicaron terceras dosis

Avanza la vacunación contra el covid y este viernes 1.400 personas fueron convocadas al Hospital de La Baxada “Dra. Teresa Rattto”, de Paraná para recibir la tercera dosis contra la enfermedad. Además, infirmaron a Elonce TV que hasta el mediodía en el nosocomio aplican la segunda dosis de Astrazeneca a quienes recibieron la primera dosis de la vacuna hace más de 60 días.dialogó con los inmunizados y todos coincidieron que, pese a la jornada lluviosa, decidieron concurrir al hospital ya que la vacuna da “tranquilidad”.“La tercera dosis sirve de resguardo, hay que seguir cuidándose, pero ahora estoy más tranquila”, valoró ante Elonce TV una mujer que había recibido su tercera dosis contra el covid-19.“Afortunadamente nadie de mi familia tuvo coronavirus y es u alivio contar con las tres dosis”, indicó otra mujer dentro del Hospital de la Baxada.“Esperemos que esta sea la última dosis, así pasa la enfermedad, no tengo problema en venir cada vez que me requieran, pero esperamos que pronto termine todo esto”, sostuvo un comerciante y árbitro de básquet. Indicó que gracias al deporte viajó mucho por todo el mundo, pero “este es un momento para cuidarse y adecuarse a las circunstancias”.En tanto otra mujer informó que había recibido las dos primeras dosis de Sinopharm y en esta ocasión le aplicaron la tercera dosis de AstraZeneca. “Las dos dosis anteriores la pasé bien, no tuve ninguna consecuencia, espero que esto sea igual”, sumó.Además, señaló que “desde chicos nos enseñaron que la vacuna protege y hasta ahora no falló, las personas se tienen que animar”.“Me siento bien y esta tercera dosis me da más tranquilidad, en mi familia todos tenemos la vacuna”, sostuvo un hombre.