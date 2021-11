Creen que la jauría que mató a Florencia volvió a atacar y crece el temor

Cómo fue el nuevo ataque

El ataque de la jauría en San Juan

En San Juan siguen los rastrillajes a pie, en motos y hasta con drones en busca de la jauría que este lunes atacó y mató a Florencia Ledesma. Aunque todavía desde la Fiscalía de Delitos Especiales confirmaron que no pudieron capturarlos, se conocieron nuevas víctimas de los animales.Cuando la falta de resultados positivos inclinó a los investigadores a sospechar que alguien pudiera haberle dado refugio a los perros, un policía de la Montada se cruzó con ellos en una zona ubicada a unos 3 kilómetros de la madriguera en donde se encontró el cuerpo de la joven de 23 años.Según indicó a Tiempo de San Juan una fuente cercana a la investigación, este policía y su caballo fueron atacados por los perros pero el efectivo pudo pedirle ayuda a sus colegas que patrullaban cerca de ese lugar y cuando entraron en escena montados a caballo, los perros se asustaron y huyeron.En diálogo con los medios locales el fiscal Adrián Riveros, coordinador de la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) Delitos Especiales y fiscal del caso, señaló que la intención que tienen los efectivos que trabajan en esta zona, es encontrar todos los posibles lugares donde estos perros “descansan” y así distribuir diferentes ‘señuelos’ para poder atraparlos. No obstante, en principio la idea es mantenerlos con vida.La joven Florencia Ledesma salió el lunes por la tarde a correr, ya que se estaba preparando para ingresar a la Policía de San Juan. La actividad deportiva la inició como siempre por un circuito que ella conocía, cerca de su casa de Villa Ampacama.En ese trayecto se topó con un grupo de unos siete perros, que la fracturaron y desgarraron a mordidas en una zona descampada. Su hermano, que es policía, la encontró horas después y tuvo que usar su arma reglamentaria para espantar a los animales.La víctima fue trasladada al hospital José Giordano, del departamento Albardón, pero no resistió y murió por la cantidad de sangre que había perdido.