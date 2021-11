Recorren América en combi y al visitar Córdoba les robaron las pertenencias

Foto 1/2 Foto 2/2

Mariela y Sergio son un matrimonio de la provincia de Buenos Aires que recorre el mundo en su combi hace ya dos años. Desde ese entonces, se propusieron viajar desde Argentina hacia Alaska, pero su paso por Córdoba no fue del todo satisfactorio. Delincuentes les robaron sus pertenencias dentro de la camioneta.



El hecho ocurrió el pasado miércoles por la tarde en las cercanías de la comuna San Roque, en las sierras de Córdoba. Ese mismo día habían llegado a la provincia y su plan era quedarse varios días para recorrer varios lugares, pero este infortunio provocó que revean la situación.



La pareja, que también cuenta con su propio canal de Youtube bajo el nombre "Manejando por el mundo", se bajó para conocer el famoso dique de la zona, y fue en ese momento en el que los delincuentes aprovecharon para sustraerles sus pertenencias. Ambos revelaron que no era la primera vez que visitaban Córdoba y que habían vuelto porque quedaron fascinados.



Sergio narró cómo fue que los delincuentes actuaron a plena luz del día: "Nos bajamos solo 20 minutos a filmar, sacar fotos y conocer el lugar, y cuando volví al auto me topé con la puerta abierta y que nos habían robado varias cosas". Y luego su mujer añadió: "Nos sacaron el celular, computadora, billetera, todo. Prácticamente nos arruinaron".



El matrimonio que está junto hace ya 15 años, se mueve en una vieja combi Renault que, según ellos, "se banca todo". Pero la pareja no viaja sola, llevan siempre con ellos sus dos perros labradores que les sirven de compañía en sus experiencias. Pero ahora con este robo se enfrentan ante un problema.



Mariela contó que se entristeció mucho cuando se dio cuenta que en la billetera que le robaron tenía el dinero para comprarle el alimento a sus mascotas y encima se había quedado sin, pero por fortuna encontró un poco de plata y pudo resolver la situación.



"Yo vendí todo en Buenos Aires para emprender este proyecto junto a Sergio, y ahora que tengo que hacer varios trámites por los papeles robados, no tengo un domicilio fijo", relató la mujer angustiada. Tras eso siguió explicando: "Nosotros nos mantenemos vendiendo artesanías que hacemos con nuestras manos, no tenemos mucho más que eso". (El Doce TV)