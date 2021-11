Más de un millón de personas viven en hacinamiento crítico en Argentina

El 2,3% de los hogares, habitados por 1,1 millones de personas, vivía en condiciones de "hacinamiento crítico" en el primer semestre del año, de acuerdo con un informe del INDEC. Igual, la situación registró una leve mejora del 0,3% respecto de diciembre último.



El relevamiento que incluye a los 31 conglomerados urbanos más importante del país proyectó que en diciembre último había 238 mil hogares con hacinamiento crítico, que abarcaban a 1.382.000 personas.



En el primer semestre, esa cantidad de personas descendió en 214 mil, a 1.199.000 en junio último.



Las cifras surgen del informe sobre "Indicadores de condiciones de vida de los hogares" que realiza semestralmente el organismo.



Las estadísticas del primer semestre de este año detallan que el 81,6% de los hogares y el 78,7% de las personas habitan viviendas cuyos materiales poseen calidad suficiente.



La muestra registra también una leve mejoría respecto de diciembre pasado, cuando el 78,9% de los hogares y el 74,5% de las personas habitaban viviendas en las mismas condiciones.



Las viviendas cuyos materiales poseen calidad insuficiente en junio pasado llegaban al 6,3%, menor al 7,8% de diciembre último, y los hogares con vivienda de materiales parcialmente insuficientes pasaron del 13,3% al 12,1%, en la misma comparación.



En los datos referidos al saneamiento, el informe indica que el 88,1% de los hogares presenta condiciones adecuadas, mientras que el restante 11,9% de los hogares no dispone de ellas.



El 95,1% de los hogares habita viviendas que poseen baño con descarga de agua, mientras el 4,9% no la tenía en junio pasado.



El 98,5% de los hogares tiene disponibilidad de agua en el interior de la vivienda (88,5% por la red pública y el 9,9% por una perforación con bomba a motor), mientras que el 1,5% debe acceder al agua fuera de la vivienda.



En materia de servicios públicos, las estadísticas reflejan que el 89,6% de los hogares cuenta con acceso a la red de agua corriente; el 70,2% accede a la red de gas natural y el 72,5%, a la de cloacas.



En este clasificador, el 56,2% de los hogares, accede a los servicios de agua corriente, cloacas y gas natural, mientras que el 43,8% no accede a al menos uno de los servicios considerados.



Por condiciones de hábitat, las estadísticas muestran que el 5,4% de los hogares habita en una vivienda cercana a basurales y el 7,9% en zonas inundables, mientras que el 94,6% habita en zonas alejadas de basurales y el 92,1% lo hace en zonas no inundables.



Según el régimen de tenencia, el 63,6% de los hogares son propietarios de la vivienda y del terreno, mientras que el 7% son propietarios de la vivienda solamente.



La encuesta arroja que el 18,7% de los hogares son inquilinos y otro 9,1% ocupan con o sin permiso una vivienda.



Al considerar la cobertura médica, el relevamiento del INDEC, basado en la Encuesta Permanente de Hogares, señala que si se considera el conjunto de la población, el 67,8% de las personas cuenta con obra social, prepaga, mutual o servicio de emergencia, mientras que el 32,1% sólo posee cobertura médica a través del sistema público.



La cobertura médica alcanza al 30,6% en el caso de las mujeres y del 33,8% en el de los varones.



Al considerar la situación educativa, el relevamiento del INDEC indica que el 97,4% de la población de entre 4 y 17 años asiste a un establecimiento educativo formal, mientras que el restante 2,6% no lo hace.



Si se desagrega este resultado por grupo de edad, se observa que la asistencia escolar de niños y niñas de 4 años alcanza el 84,9%, entre 5 y 14 suman el 98,9% de asistencia y en el caso de los adolescentes de 15 a 17 años, se observa una asistencia escolar del 95,6%.