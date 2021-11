Final feliz: apareció el oso de peluche que buscaba la nena cuyo papá falleció

Sociedad Niña quiere recuperar el oso de peluche que su papá llevó a lavar antes de morir

Durante dos semanas, una nena que perdió a su papá buscaba desesperadamente el último regalo que él le había hecho: un oso de peluche gigante.Resulta que antes de fallecer, el hombre había llevado el juguete a un lavadero, pero nunca dijo a cuál. Entonces, un operativo de rastreo se multiplicó por toda la ciudad, tras la viralización del hecho por medios y redes sociales.Tal como lo hizo en exclusiva cuando todo comenzó, el móvil de LT10 dialogó esta tarde con Sandra, quien contó que el oso estaba en poder de una persona que se dedica a la limpieza de este tipo de elementos de manera particular. La complicación surgió principalmente porque esa persona no tiene redes sociales."Recibimos un llamado de alguien que realizaba trabajos de tintorería. Nos comentó que nuestro hermano era cliente de él y que intentó localizarlo pero no lo había podido conseguir". Así fue el comienzo del final feliz."De casualidad, por un familiar, se entera de esta búsqueda, nos llamó y nos dijo que nos quería entregar en mano el oso". Y así sucedió.