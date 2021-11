Foto 1/2 Foto 2/2

Rosalía Acosta, hermana de la joven que denunció el abuso, dijo que se encuentra “internada en el hospital Felipe Heras y todavía no puede hablar, no puede caminar ni comer por sí sola”.



Cabe destacar que, desde su entorno, denunciaron que la joven fue drogada, violada y golpeada por su ex suegro, abuelo de sus dos hijos; motivo por el que reiteran su pedido de justicia.



En cuanto al avance de la causa, Rosalía precisó a Diario Río Uruguay que “hablamos con el fiscal Juan Pablo De Giambattista, quien nos dijo que se encargará de trabajar en este caso y de hacer lo posible con las pruebas que tiene”.