Le dedicó su título a Lali Espósito: “Soy fan de ella por su historia de vida”

El graduado en la carrera de Derecho compartió en su cuenta de Instagram las imágenes del festejo junto al típico cartel de egresado y una gigantografía de la cantante argentina.“Nací con brillo, pero sin dinero, para ganarme solo el mundo entero” dice el cartel de graduado de Fernández. Y en su publicación agregó: “Lali, si necesitas un abogado, aquí estoy. Los honorarios serán 2 horas de show completo”.

, en diálogo con el programa, aseveró: “Nunca me esperé la repercusión que esto ha tenido. Cuando me recibí quise hacer algo innovador, no quise apelar a los tradicionales encuadres. Opté por mi ídola, Lali Espósito, hice una gigantografía en su nombre y una frase característica de una de sus canciones: ‘Nací con brillo, pero sin dinero, para ganarme solo el mundo entero’. Esta frase me identifica. Ahí comienza todo, no sólo que me la comentó sino que también la reposteó en su Instagram”.“Así como está mi vida, que me ha costado mucho, hay un montón a los que nos cuesta estudiar, salir adelante, desde abajo, sin un contacto de por medio. Por eso es el amor hacia Lali. La sigo desde el 2014 cuando se largó como solista, significó mucho siempre en mí, no solo por su calidad artística, es muy versátil; sino también por su calidad humana. Soy súper fan de ella, por su historia de vida”, apuntó.Juan Manuel, además de haberse recibido de abogado, sigue estudiando: continúa “en la carrera de Ciencias Políticas y realiza una diplomatura en Técnica Legislativa que dicta el Senado. Planeo seguir capacitándome, no se cierra acá todo, con el título de abogado”.Dijo que con la respuesta de Lali Espósito, “se incrementaron sus seguidores” en las redes sociales de Juan Manuel, además de recibir “mucho cariño de la gente”.Manifestó que “le encantaría conocerla” y que “cuando vuelva de España y haga algún show iré a verla, iré con la bandera y la gigantografía para que sepa que soy el que se recibió y se lo dedicó”, expresó el joven.Juan Manuel dijo que por el momento no trabaja de abogado. “Estoy esperando a ver si a raíz de esto, sale alguna propuesta laboral. Estoy recién graduado y me gustaría trabajar de lo que estudié tantos años”, dijo entre risas. Agregó que le gusta “el derecho previsional, concursos y quiebras, sucesiones”.