Viale se movilizó para pedir justicia por aberrante caso de abuso hacia un menor

Apoyo de organizaciones y vecinos

Una denuncia de abuso contra un chico de 10 años en Viale conmociona a la localidad. Se conoció que hace unos días, un niño fue abusado sexualmente, por aparentemente, un grupo de cinco adolescentes en la ciudad.Este miércoles, la comunidad marchó para “decir basta de abusos e impunidad”. Pasadas las 20:30, familiares, amigos, allegados y vecinos comenzaron a hacerse presente, con velas y carteles, en el Mástil de la plaza para mostrar su apoyo a la víctima y sus familiares., viajó hasta la localidad y dialogó con Pablo, el padre de la víctima. El hombre se mostró muy agradecido por todo el apoyo que recibió. Sobre el estado de su hijo, contó que en estos momentos el menor “está bien y contenido por toda la familia”. Por recomendación de la psicóloga “mi hijo comenzaría la escuela para que su cabecita no esté tan encerrada en esta situación”.“Necesitamos estar unidos para que esto salga a la luz”, manifestó con respecto a la marcha y la causa.La víctima, por recomendación de profesionales, todavía no ha prestado declaraciones por el terrible hecho. Al respecto, su papá comentó: “quisiera que hable para que se termine de una vez por todas este momento. Pero quiero asegurarme con los especialistas cuando es el momento adecuado. No quiero forzarlo, porque yo me siento mal y él está mucho peor, quiero que se recupere. Tampoco me importa el tiempo que lleve, pero quiero que se haga justicia”.Esta semana, trascendió que hubo amenazas contra la víctima y familiares de los testigos. “No tienen que estar en la calle, son chicos y no comprendo como hicieron algo así. Son abusadores y están amenazando de muerte, esos jóvenes no tienen que estar sueltos”. “La familia del testigo me apoya contantemente y estamos en comunicación”, comentó.En ese sentido, el hombre señaló que su hijo “conoce” a los supuestos abusadores, pero él no.La agrupación "Los niños no mienten" impulsaron la marcha en la ciudad de Viale. En tanto, "Así Basta" se acercó a la movilización para mostrar su apoyo y acompañamiento a la víctima, la familia y los vecinos de Viale.“Convocamos a todos para que el pueblo se movilice, se despierte con todo lo que paso”, expresó Marcela.Por su parte, María Inés Barsanti de “Así Basta”, dijo a este medio que “estamos convocados a una marcha por la prevención del abuso sexual en la infancia. Como organización queremos que se pongan en palabras estos hechos”.“Es para todos muy emocionante ver tanta gente. Queremos que toda la familia que esté pasando por esto, que sepa que Viale los apoya y los acompaña. Todos esperamos un cambio para nuestra ciudad”, mencionó una mujer que participaba de la movilización.Ornela, agregó que “nadie está exento de que le pueda pasar, pero saber que uno está respaldado, alivia un poco ese momento difícil”.Una señora que tenia de la mano a una niña y estaba rodeada de otros jóvenes, expresó: “vinimos apoyar a la familia. Tenemos que alzar la voz y no callarnos. Es imposible que no estén presos los responsables. Arruinan a los chicos”.“Vengo a pedir justicia, que no se vuelva a repetir. Los violadores, por más que sean menores, no tienen que estar libres”, apuntó otra mamá con un bebe en sus brazos.