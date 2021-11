"No hubo efectos adversos graves" en niños vacunados, dijo pediatra del Garrahan

Institucionales Vacunan contra el covid a 50 niños por día en centro de salud Antonini

El médico pediatra e integrante del Consejo Directivo del Hospital Garrahan, Oscar Trotta, aseguró este miércoles que no hubo "ningún caso de efectos adversos secundarios graves en todos los niños" que se vacunaron en ese centro de salud y reiteró que la vacuna contra el coronavirus es "efectiva y segura"."Está ampliamente demostrado que la vacuna es efectiva y segura y que es importante en este caso vacunar lo más rápido posible a ese grupo de población de los más pequeños para evitar que allí haya una población vulnerable donde se pueda generar un foco de concentración del virus", aseguró el especialista."La vacuna ha demostrado ser segura y efectiva, así que no habría ninguna razón por la cual las familias no acerquen a sus hijos a vacunar", insistió.En este sentido, remarcó que "el tema es que algunas jurisdicciones están más comprometidas con la convocatoria, como puede ser la provincia de Buenos Aires, que convocan a la familia y que rápidamente ni bien la familia se inscribe le dan el turno y otros distritos están un poco más demorados, con menos convocatoria o que los turnos para la vacunación tardan un poco más".El especialista consideró que "no hay ningún motivo para no vacunar a los chicos" y sostuvo que demorar la inmunización "genera mayores riesgos, no sólo para el chico, sino a la población en su conjunto".Respecto de la campaña de vacunación en niños sin factores de riesgo que se inició en la ciudad de Buenos Aires, Trotta aseguró que "no hemos tenido ningún caso de efectos adversos secundarios graves en todos los niños de entre 3 y 18 años que hemos vacunado" y recordó que la franja de 3 a 11 años recibió la Sinopharm y la de 12 a 18 las vacunas de Moderna o Pfizer.Más temprano, en declaraciones a Radio El Destape, el especialista consideró que "no hay ningún motivo para no vacunar a los chicos" y sostuvo que demorar la inmunización "genera mayores riesgos no solo para el chico, sino a la población en su conjunto".