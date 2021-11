Otro alumno fue a la escuela de pollera y modificaron el código de vestimenta

Sociedad Estudiante fue a la escuela con pollera porque no le permiten usar short

El establecimiento educativo IPEM 165 Presbítero José Bonoris de Colonia Caroya, en Córdoba, accedió a modificar su código de vestimenta luego de que un estudiante asistiera con pollera ante la ola de calor que se registró en Córdoba en las últimas semanas.La elección del alumno de usar la falda surgió a "modo de protesta" porque el uniforme de los varones requiere el uso de pantalones largos, incluso ante las altas temperaturas. El reclamo fue similar al que se registró en el Ipem 359 de Villa Carlos Paz en octubre pasado por otro estudiante.Por su parte, el director de la institución, Salvador Lucero, dijo a Cadena 3 que ante el hecho convocaron a un diálogo entre las partes con los alumnos que acompañaban la acción del compañero y pedían un cambio."No era la forma de reclamar; hubieran venido a hablar directamente. Pero de todos modos, nos sentamos a conversar e institucionalmente decidimos que, hasta que podamos modificar nuestro acuerdo escolar, para este corto período que resta del año escolar los alumnos puedan venir con bermudas gabardina negra o azul o de tela vaquero hasta la rodilla", detalló. “No es short ni malla: sólo bermudas. O jogging liviano en el caso que hagan Educación Física en el patio que tenemos”, agregó.Y luego, remarcó: "Copiaron lo ocurrido en Carlos Paz, pero no era necesario. Nosotros creemos que si los alumnos no están confortables en el aula no van a poder aprender, y más si están incómodos por el calor y están transpirando. Debemos mejorar el espacio".Lucero explicó, además, que hasta el momento el Acuerdo Escolar de Convivencia establecía el uso de pantalones largos para los varones y optativamente para las mujeres pantalón o pollera.