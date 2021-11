"Las autoridades deben dejar de mirar para otro lado", dijo Arzobispo de Rosario

En la capilla del cementerio El Salvador y con familiares de víctimas de la inseguridad como testigos, el arzobispo de Rosario, monseñor Eduardo Martín, hizo un fuerte reclamo a las autoridades para que se unan y evalúen medidas necesarias para disminuir los niveles de violencia en la ciudad. Destacó que esto “está hace muchos años entre nosotros” y que “se deben dejar de lado particularidades y egoísmos” entre los principales actores para llegar a soluciones definitivas.



"Pedimos a las autoridades que tomen medidas. No se puede seguir mirando para otro lado", aseguró el arzobispo de Rosario, monseñor Eduardo Martín, durante su homilía, a través de la cual envió varios mensajes a los funcionarios políticos que deben ocuparse de la seguridad pública. Se dio este martes, mientras ofició una misa por las personas que murieron víctimas de la ola de violencia que azota a la ciudad.



Martín encabezó la misa en el cementerio El Salvador, a la que asistieron familiares de víctimas de la violencia y episodios de inseguridad. Y desde el prelado no solo recordó a quienes murieron asesinados en distintos episodios sino que les habló a las autoridades, aunque en términos genéricos y sin mencionar a nadie en particular.



"Tomen con seriedad este tema, que está hace muchos años entre nosotros", dijo, y añadió: "Deben dejar de lado particularidades y egoísmos para trabajar mancomunadamente". Esta frase pareció un llamado a todas las fuerzas políticas para unirse y trabajar juntas con el objetivo de mejorar la seguridad pública, bajar los índices de violencia y garantizar justicia para quienes fueron víctimas de la violencia criminal.



Martin dijo que "hay que valorar la seriedad de la vida" y que "la vida no es un paseo, hay que asumirla con responsabilidad". Luego fue más puntual: "Hay niños que murieron siendo soldaditos y vendiendo droga". Y reflexionó: "La vida está signada por el tiempo, pero hay muertes que son injustas. Y vaya si lo vivimos en Rosario".



El jefe de la Iglesia católica en Rosario recordó a diversas víctimas de la violencia urbana, sobre todo a menores de edad asesinados en distintas balaceras y muy especialmente a Joaquín Pérez, el arquitecto de 34 años asesinado cuando volvía a su casa por dos sujetos que le robaron el auto. "Rogamos por las víctimas de la violencia en Rosario y la Región", dijo y volvió a enviar otro mensaje a quienes tienen en sus manos la tarea de enfrentar a este flagelo: "Las autoridades deben dejar de lado particularidades y egoísmos para trabajar mancomunadamente".



Piedad por Rosario

Tras la ceremonia, que finalizó alrededor de las 12.20, Martín aseguró que la misa en El Salvador se celebró por “todos los fieles difuntos” pero “especialmente hoy, pedimos en nuestra ciudad por las víctimas de la violencia”.



El arzobispo hizo referencia a cuatro casos que mencionó en su homilía: “Recordaba a Lian, de 8 meses (murió tras una balacera a su casa); Ticiana, de 14 años (asesinada en una balacera mientras lavaba los platos en su domicilio); Marta, de 22 años, en una heladería (muerta por una balacera contra el frente de su casa, en septiembre); y Joaquín (el arquitecto de 34 años asesinado en un intento de robo, en Arroyito, el 19 de octubre), para reunir a algunos de los que vieron, injustamente, cercenadas sus vidas”.



“Por esto es que hicimos un clamor al cielo, pidiéndole al señor que tenga piedad de Rosario. Y un grito, un pedido a las autoridades para que, sin distinción partidaria sino con espíritu de contribución al bien común, busquen los caminos que traigan paz, justicia y seguridad a toda la población”, añadió.



Martín afirmó que la misa de este martes fue, justamente, una ocasión para “aprovechar para hacer público nuestro pedido y para que toda la sociedad eleve la oración a Dios por todas las víctimas de la violencia”.



Consultado sobre si desde la Iglesia rosarina tienen diálogo con las autoridades provinciales y municipales, dijo que tuvo diálogo con ambos, que fueron atendidos “muy amablemente” y que, también, se reunieron con Miguel Lifschitz: “Todos nos manifestaron su preocupación e incluso hubo sacerdotes que fueron a las oficinas ministeriales para presentar las inquietudes. Pero se ve que las respuestas no han sido suficientes”.



“(La violencia) es un tema que viene desde hace mucho en Rosario y que necesita una política de Estado, de mediano y largo plazo, y de un conjunto de voluntades que estén en sinergia, buscando la unidad para luchar contra un flagelo que asola a toda la sociedad”, manifestó el arzobispo, volviendo a pedir, como hizo durante su homilía, la unidad del arco político y de las autoridades para mejorar la situación.



Martín consideró que la violencia es una conjunción de factores “que reclaman diversos abordajes” y que se debe “combatir el narcotráfico, que se lo ha dejado venir desde hace muchos años”. Y añadió: “Es una lucha difícil el cómo poder generar condiciones de trabajo para que los jóvenes tengan un horizonte y no tengan que recurrir a la violencia y a un desprecio de su propia vida”.



“Creo que hubo momentos de mayores cifras (de crímenes), pero cuando nos golpean así algunas cosas, volvemos a tomar conciencia y se deja de naturalizar. Porque, a veces, se naturaliza y perdemos conciencia de estar alerta y trabajar para la paz”, concluyó. (La Capital)