Un puma atemoriza a vecinos de una localidad de Córdoba

Estoy con una situación desesperante, hay un puma acechando mi casa en Ascochinga, Córdoba hace varios dias, ya se cobro la vida de 4 de nuestros gatos y viene a buscar más. Como pueden ver en el video no le tiene miedo a la gente. pic.twitter.com/Z6PEGKEDRi — Miguel César (@Smowing) November 2, 2021

“Estoy con una situación desesperante, hay un puma acechando mi casa", expresó un vecino que vive en el límite entre los poblados de La Pampa y San Jorge, a pocos kilómetros al norte de Ascochinga, en Córdoba. El hombre denunció que el felino ya se comió a cuatro de sus gatos y pidió la urgente intervención de la Policía Ambiental de la provincia.En el mensaje difundido a través de las redes sociales Miguel César contó que la visita del puma "ya se cobró la vida de cuatro de nuestros gatos y viene a buscar más". "Como pueden ver en el video no le tiene miedo a la gente", transmitió el hombre en su cuenta de Twitter junto al video en el que se observa al felino.En declaraciones a ElDoce.tv., Miguel César confirmó que viven "asustados" porque no saben cuándo puede aparecer. "Sospecho que este puma fue domesticado porque nos siguió una noche y vino cuando había gente. Está claro que no se asusta con la presencia humana", apuntó.De acuerdo al testimonio del vecino, el puma viene intimando a la zona desde hace diez días. "La gente de la zona lo quiere cazar porque justamente dicen que nadie hace nada. Estoy tratando de encontrar ayuda para salvar al puma y al resto de mis gatos", explicó.A través de la redes sociales, Miguel publicó las imágenes de los gatitos que fueron víctimas del felino.Lo cierto es que el hecho provocó un amplio debate en las redes. Cuando le preguntaron si no puede entrar a los gatos, Miguel dijo: "Si, claro, eso hacemos desde que nos dimos cuenta de la situación, pero es muy dificil mantenerlos encerrados ya que están acostumbrados a ser libres".En los comentarios se pueden leer mensajes con distintas recomendaciones, como por ejemplo, que el vecino coloque más iluminación o que haga ruidos fuertes ante la presencia amenazante del felino. "A todos los que me dicen que mate al puma les cuento que eso sumaría mas angustia y dolor", aclaró Miguel.Por ahora, el hombre dio aviso a la Reserva Pumakawa y pidió ayuda a la Policía Ambiental. “Le daremos un par de indicaciones para que el animal se aleje del lugar”, indicaron desde la repartición provincial.