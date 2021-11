La Policía sigue buscando a la jauría que atacó y mató a una joven

Policiales Una joven salió a correr y murió tras ser atacada brutalmente por perros

La búsqueda de la jauría que atacó y mató este lunes a Florencia Ledesma, de 23 años, en el barrio Ampacama, en San Juan, se reanudó en la tarde de este martes y aún intentan determinar si los perros son callejeros o si tienen dueño, quien podría ser acusado de homicidio culposo.Según informaron las fuentes judiciales, el operativo fue puesto en marcha nuevamente a las 16 de este martes. Especialmente se focalizó en las zonas aledañas a la fábrica de pasas Lomas del Sol, cuyo encargado afirmó haber visto deambulando recientemente a una jauría de "una agresividad extrema".Además, también participó Enzo Ledesma, el hermano de la víctima fatal, quien trabaja como efectivo policial y es parte del D9 (Bomberos de la Policía).“No los encontramos por ningún lado. Hay huellas de perro y todo pero no hay rastros de ninguno. Ni siquiera hemos encontrado alguno muerto”, explicó Enzo, de 25 años.A pesar de que aún no se logró el objetivo principal de dar con el paradero de los animales, sí se encontraron varias pertenencias de Florencia en una zona rodeada de arbustos y piedras. Entre ellas, un par de auriculares, una botella de agua y restos de ropa.También hallaron vainas servidas, que pertenecen a los disparos que hizo su hermano cuando fue a auxiliarla.“Lo único que pedía mi Florita era agua” aseguró Rosa Ledesma, una de las tías de Florencia, a la que alcanzó a ver antes de que se la llevara la ambulancia tras haber sido atacada por al menos siete animales.En un estremecedor relato, Rosa contó ante los medios cómo su familia se enteró de la tragedia: "Sonó el teléfono y se sentía cómo los perros tiraban y a lo lejos la voz de ella pidiendo ayuda, cortaron y al rato volvió a sonar pero ahora solamente se escuchaban los perros".Pasadas las nueve de la noche la encontraron en un descampado donde había intentado meterse para eludir a los perros que la atacaban. Fue allí que Rosa la vio desplomada en el suelo, ensangrentada.“Le puse agua en la boca, pero después de un rato me di cuenta de que ella ya no reaccionaba, ya no se movía, creo que allí ya se había ido”, expresó entre lágrimas.Luego quien intentó hablar fue Enzo, hermano de la joven fallecida, quien recibió el llamado de Florencia para pedirle auxilio, pero sólo pudo responder con señas y algunos monosílabos.En este sentido, una prima de Florencia explicó en diálogo con Tele Sol Diario: “Él la fue a buscar en moto y habló con ella para preguntarle si veía la luz de la moto y le dijo que sí, estaba cerca. Los perros lo atacaron a él también”.Una vez que la encontraron se hizo presente una ambulancia y la víctima, que permanecía inconsciente y con varias heridas en todo su cuerpo y, especialmente en sus piernas, fue trasladada al Hospital José Giordano.Florencia ingresó al centro médico sin signos vitales y, luego de 40 minutos de trabajos de reanimación, los médicos constataron su fallecimiento.