Desgarrador relato de familia de joven que murió tras ser atacada por jauría

Policiales Una joven salió a correr y murió tras ser atacada brutalmente por perros

“Lo único que pedía mi Florita era agua” aseguró Rosa Ledesma, una de las tías de Florencia, a la que alcanzó a ver antes de que se la llevara la ambulancia tras haber sido atacada por una jauría de perros en San Juan. La mujer agregó entre lágrimas: “Le puse agua en la boca, pero después de un rato me di cuenta de que ella ya no reaccionaba, ya no se movía, creo que allí ya se había ido”.En un desgarrador relato, Rosa contó cómo su familia se enteró de la dramática situación que debió atravesar su sobrina de 23 años, que finalmente murió desangrada. “Sonó el teléfono y se sentía como los perros tiraban y a lo lejos la voz de ella pidiendo ayuda, cortaron y al rato volvió a sonar pero ahora solamente se escuchaban los perros”, comenzó explicando la mujer.Por su parte Enzo, hermano de la joven fallecida, solo pudo responder con monosílabos al hablar con los medios, ya que fue uno de los familiares más angustiados teniendo en cuenta que la víctima lo llamó a él para pedir auxilio. En este sentido, una prima de Florencia explicó en diálogo con Tele Sol Diario: “Él la fue a buscar en moto y habló con ella para preguntarle si veía la luz de la moto y le dijo que sí, estaba cerca. Los perros lo atacaron a él también”.Con drones y motos pero también a pie la Policía de San Juan trata de encontrar a la jauría y a los posibles dueños de los siete perros, que el lunes por la noche atacaron y mataron a Florencia Elizabeth Ledesma.Los investigadores pudieron establecer que Florencia se desvió de la calle por donde siempre corría y tomó por una huella que atraviesa varias casas hasta que se topó con por lo menos siete perros que la atacaron apenas la vieron.Según se informó en el Ministerio Público Fiscal, “la chica murió debido a las heridas que presentaba en los brazos, el torso y las piernas”, lo que fue establecido en la Morgue Judicial después de la autopsia. El caso conmocionó a la comunidad local, que denunció la existencia de varias jaurías agresivas en distintos lugares del departamento norteño sanjuanino. (TN)