Se inundó una parte del edificio de la Facultad de Medicina en Rosario

El comunicado institucional de la Facultad de Ciencias Médicas:

"Estamos pidiendo que se tomen medidas de emergencia. Pedimos declaración de emergencia para tapar esta entrada de agua". Así se despachó el decano de la Facultad de Ciencias Médicas (FCM) de la UNR, Jorge Molinas, sobre los destrozos que sufre el centenario edificio como consecuencia de las filtraciones de agua que se generan por una obra de impermeabilización sin terminar en la Cúpula Este.Las filtraciones producto de las lluvias de los últimos días generaron importantes daños en ese sector de la facultad, y afectaron de manera profunda a los anfiteatros Salvador Allende y Multimedia."Hay una obra de reparación que tiene un proyecto de intervención de refacciones que se puso en marcha en noviembre de 2020 con una empresa contratista. A medida que avanzó se fue desmontando el marial externo y empezamos a avisar que se podía llover porque estaba abierto, y esto se cumplió. Una gran lluvia de fin de agosto terminó con la destrucción de dos grandes anfiteatros", manifestó Molinas en diálogo con Telefe Rosario.En ese sentido, agregó: "La empresa se hizo cargo del error, pero la obra sigue demorada y los espacios no sobran. Por eso estamos pidiendo que se tomen medidas de emergencia. Pedimos la declaración de emergencia para tapar esta entrada de agua"."Es nuestra responsabilidad como autoridades de la Facultad de Ciencias Médicas (FCM) de la UNR informar a la comunidad sobre lo que sigue aconteciendo en relación a la obra de impermeabilización de la Cúpula Este del edificio principal de nuestra facultad.A lo comunicado hace más de un mes sobre los daños casi totales por inundación en los anfiteatros “Salvador Allende” y “Multimedia”, queremos agregar que Rectorado contestó el expediente CUDI 24444/2021 dando a conocer la declaración de la empresa “Delta Constructora S.A.” que asumió “la total responsabilidad de lo acontecido por negligencia” y se comprometió “a la inmediata reparación” pero “en un plazo de 5 meses”.Lamentablemente, a causa de las nuevas precipitaciones registradas se produjo un ingreso de agua mayor aún al registrado en forma previa a nuestra denuncia, agravando todavía más los daños causados a las aulas mencionadas y oficinas aledañas.La comunidad de la FCM viene haciendo esfuerzos enormes para garantizar la presencialidad, habiendo pasado en las últimas semanas por nuestra casa más de 6000 alumnos, los que junto a docentes y no docentes han sido testigos de las reparaciones realizadas con fondos propios para lograr las condiciones que todos merecen para el desarrollo de sus actividades. Lamentablemente, no poder contar con estos dos anfiteatros genera complicaciones muy relevantes para la formación de nuestros estudiantes.La actitud de Rectorado con respecto a la única obra adjudicada a nuestra facultad durante 2020-2021 no permite visualizar avances significativos en las obras en las últimas semanas, con lo que este sector continúa expuesto a las inclemencias climáticas. Por lo tanto, con el compromiso asumido de velar por los intereses de la Facultad de Ciencias Médicas, exigimos al Rectorado de la UNR que declare la emergencia edilicia para este sector y que, consecuentemente, se utilicen recursos extraordinarios para solucionar en forma rápida y efectiva el catastrófico daño infligido a nuestro querido edificio".