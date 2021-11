Madre fotografió a su profesor cuando cuidaba de su hija: la historia de la foto

Una conmovedora imagen se viralizó en las redes sociales luego que Ludmila Disante, una joven de 18 años, madre de una beba de 3 meses, difundiera la foto de un profesor que sostuvo a su hija en plena clase, para que ella pudiera continuar con la cursada. “La alzó y le cantó hasta hacerla dormir”, reveló la estudiante en diálogo con TN.“¡Le agradezco a este profe que me tuvo a mi nena mientras yo estudiaba! La verdad un genio total, todas las escuelas tendrían que tener profes así. Para que todas las chicas que son mamás y quieren terminar los estudios puedan, la verdad que no tengo palabras para agradecerle”, expresó la joven desde su cuenta de Facebook.Y, conmovida, agregó: “Y encima que la cuidó mientras yo estudiaba, también la hizo dormir. Lo aplaudo profe, la verdad un genio! Por más profesores así, para que todas aquellas mamás puedan terminar el colegio”.

A raíz de la publicación de la joven, el gesto que tuvo el profesor de Economía Política, Federico Tenreyro, se volvió viral. Según trascendió, además de dedicarse a la enseñanza en la Escuela Media Nº 1 de Brandsen, el hombre que cuidó de la beba en plena clase también es bombero voluntario.Como explicó Florencia, luego de tener a su hija de tres meses, decidió retomar sus estudios, pero al hacerlo se encontró con la dificultad de tener que cursar los sábados, un día en el que no suele contar con alguien que la ayude en el cuidado de su hija.“Como retomé hace poco los estudios, tengo materias desaprobadas y me citaron los sábados para recuperar algunas, a lo que yo les dije que no siempre tengo alguien que cuide de mi hija los fines de semana”, explicó la joven al sitio“Me dijo que estaba bien, que él me la cuidaba, que tenía experiencia porque es papá de cinco hijos. Entonces el sábado 30 de octubre me presenté en su clase y durante esa hora la cuidó, le cantó, la paseó un poco hasta hacerla dormir, y la tuvo él en brazos hasta que yo terminé de hacer la tarea. La verdad es que me siento super feliz”, concluyó la joven, quien días después decidió destacar el gesto del profesor en redes sociales.