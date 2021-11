Le robaron la moto y le pidió disculpas al padre: “Estamos en Argentina”

“Perdón papá, me robaron la moto que me regalaste”, lanzó Joaquín Esquivel en una publicación de Facebook donde además agregó fotos del vehículo para que lo ayuden a recuperarlo.En el escrito, que tituló “Perdón papá, pero estamos en Argentina”, también dijo: “La moto que me regalaste para mí cumpleaños me la acaban de robar, me siento culpable porque sé que te costó, esfuerzo, sacrificio y tiempo sin ver a tu familia. Y acá estoy haciendo la denuncia con el corazón en mil pedazos”.“No voy a tener mi herramienta para ir a la escuela a la mañana, cortar el pasto a la tarde y hacer de delivery a la noche. Me cortaron las piernas”, lamentó el jovencito. El robo ocurrió el fin de semana pasado en la zona de la plaza Colón, en Mar del Plata.