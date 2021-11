Incidente con un planeador que cayó a tierra en el Aero Club de Diamante

El último fin de semana se suscitó un incidente en el predio del Aero Club de Diamante, donde "un planeador al momento de una revisión se movió del lugar donde se encontraba sin piloto", comunicó personal de la Comisaría de Valle María que intervino en el hecho.Según la declaración de un testigo a, indicó que “se estaba realizando un chequeo al estado del gancho de corte, que es el que libera la soga del planeador, el tornero interpretó que el planeador estaba listo para el despegue, le dio potencia al motor y lo remolcó, como nadie se encontraba dentro de la aeronave no se pudo accionar el corte y el planeador salió volando solo, a los pocos metros se descontroló y cayó a tierra, por lo que sufrió daños materiales diversos”.Asimismo, relató que “fue toda una confusión de sucesos, no se logró escuchar la sirena que alerta”.Por el hecho, afortunadamente, no hubo personas lesionadas ni implicadas, mientras que la aeronave quedó fuera de servicio.