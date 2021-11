Aplican terceras dosis contra el covid: “La vacuna nos ayuda a seguir viviendo”

Avanza el plan rector de vacunación contra el coronavirus y este martes está previsto aplicar 3.000 terceras dosis contra el covid en el Hospital de la Baxada de Paraná.y en esta ocasión reciben AstraZeneca.rescató el testimonio de quieres recibieron el tercer componente de la vacuna.“Si la tercera dosis te suma tranquilidad es muy bueno para todos”, dijo una mujer.“Me llamaron, vine y puse el brazo tranquilo”, dijo un hombre que acaba de recibir la tercera dosis contra el covid. Aseguró que “durante la pandemia la pase bastante bien y es algo para agradecer”.En tanto una mujer valoró que “gracias a dios ya tengo el esquema completo, nos sirve para disfrutar de la familia y los nietos tranquilos”.“Es lo mejor de todo, porque la vacuna ayuda a seguir disfrutando la vida”, destacó un hombre que es paciente oncológico.“Estoy muy feliz porque solo vine a consultar cuando me tocaba porque tengo que viajar y las chicas me agregaron a la lista y hoy recibí mi tercera dosis, me voy con toda la alegría del mundo y felicito a todos los trabajadores”, dijo un hombre y contó que “la vacuna nos da fe y esperanza para salir adelante”.Uno de las personas citadas a la vacunación fue el periodista Raúl Galanti quien se mostró muy feliz de recibir la vacuna y expresó que “es una satisfacción y una tranquilidad tener esta cuestión resuelta”.