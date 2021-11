Santa Fe afirma que variante Delta "no va a desestabilizar" el sistema de salud

El secretario de Salud de Santa Fe, Jorge Prieto, estimó que "seguramente va a haber un incremento del número de casos" de coronavirus por la variante Delta, pero se mostró confiado en que "no va a desestabilizar" el sistema de salud de la provincia debido a la marcha del plan de vacunación.



El funcionario basó su optimismo en el hecho que la provincia alcanzó las cinco millones de dosis aplicadas, con lo cual el distrito tiene "al 80% de las personas vacunadas con una dosis y al 64% con el esquema completo".



En una rueda de prensa desarrollada en el vacunatorio de La esquina encendida de la ciudad de Santa Fe, Prieto informó que "la variante Delta está en aumento", pero añadió que "con los esquemas completos (de vacunación) nada va desestabilizar el sistema".



Además, sostuvo que "el porcentaje (de personas) que requiera una internación va a ser bajo" porque "está comprobado que la sensibilidad que tenemos de cualquiera de las vacunas que se aplican hoy en Argentina tiene cobertura para esta variante y el impacto es menor".



Prieto explicó que en el distrito se está "a solo 250 mil personas de alcanzar el total de la población que se ha inscripto" con el esquema completo y, en ese sentido, informó que se han registrado 270 mil adolescentes de 12 a 17 años sobre un total de 306 mil, y 300 mil niños (de 3 a 11 años) para un total de 400 mil.



"Hay una población renuente, de 18 a 40 años, que no ha cumplido los esquemas o que no ha adherido a la vacunación. Tenemos que ser solidarios y pensantes, y recordar qué nos llevó y qué nos dejó la pandemia", concluyó el funcionario.