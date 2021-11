“El Maravilloso Mundo de Valeria”: mural en honor a joven con síndrome de Down

Se realizó, este domingo, un emotivo cierre de las actividades por el Mes de la Inclusión en Valle María. Este año, la propuesta se centró en un homenaje a Valeria Elisabet Lederhos, una joven con síndrome de Down, que falleció el año pasado durante la pandemia.“Valeria era una persona que participaba en todos los talleres, hizo pasantías en la escuela técnica y demás. Este mes, enfocamos todas las tareas en un homenaje para ella”, expresó aresponsable del área de Desarrollo Social, Sonia Sokolovsky.El evento estuvo centrado en tres momentos muy importante: La inauguración del mural “El Maravilloso Mundo de Valeria”; el descubrimiento de un cartel que indica el nuevo nombre del parque infantil “Parque Valeria E. Lederhos” y la habilitación de juegos inclusivos.“Este parque lo teníamos hace años y hablamos con los conejales que se sumaron a la iniciativa que llamarlo “Parque Valeria E. Lederhos”. No solo con una ordenanza, sino que también con una resolución donde adhieren a la celebración del mes de la inclusión”, dijo.El propósito fue recordar las enseñanzas que dejó su dulce paso por esta vida.Por su parte, Natalia Unrein, quien fue profesora de Valeria comentó que el mural “es bastante especial. Cada parte que aparece, son dibujos de ella, pero no todos fueron realizados en el taller. La mamá nos acercó las carpetas que tenia de Vale con muchos trabajos”.