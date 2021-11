Los requisitos para cruzar a Uruguay, son "económicamente imposibles"

Antonella Solís, integrante del Grupo Puente, contó que "lo único que cambia desde este 1° de noviembre es que podemos entrar al Uruguay aquellos que no tenemos documentación uruguaya".



"El tema requisitos es lo mismo y es algo imposible para nosotros", comentó. Subrayando que "económicamente es algo prohibitivo para muchas de las familias binacionales".



En ese sentido, citó el caso de una familia tipo "con dos hijos y que tiene que pagar el PCR para ir, sumado al seguro COVID y encima si te quedás tenés que pagar un PCR en Uruguay, que es carísimo".



Además, Antonella adelantó que las acciones del Grupo Puente continuarán, en pos de acceder a un protocolo especial para las familias binacionales. "Esta semana, en Paysandú se van a presentar para que se contemple el caso", comentó.



Durante el domingo "estuvimos en la Costanera de Concordia pasando audios y contando nuestra situación"; algo que fue replicado en Salto.



Planteos

Por último, luego del encuentro con las autoridades del gobierno uruguayo que tuvo el intendente de Salto, la integrante del Grupo Puente comentó "que para nosotros no tiene lógica la actual situación".



"Nuestro fundamento mayor es que ellos con Brasil tienen habilitado desde marzo del año pasado un paso vecinal fronterizo y no exigen ni el PCR ni el carnet de vacunación", remató. Subrayando que "entendemos que viene más por el lado económico, afectando a las familias, a los abuelos que tienen que atenderse médicamente y nos tienen con vueltas o cuentos". (Diario Río Uruguay)