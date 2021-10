Crossfy: la aplicación que revoluciona los gimnasios

¿Qué es Crossfy?

¿Cómo funciona este software para gimnasio?

demo2020@crossfy.com

No quedan dudas de que la pandemia disparó el interés en realizar nuevas actividades para mejorar la condición física. De repente, las personas encontraron más tiempo libre y además de capacitarse, comenzaron a alimentarse de manera adecuada en combinación con la realización de actividad física dentro de su casa en beneficio de la salud.Las medidas de confinamiento ya son cosa del pasado, aunque encontrar un turno en el gimnasio debido a los protocolos sanitarios puede ser un dolor de cabeza. Para evitar esto, surgió Crossfy, una aplicación para smartphones creada por Matías Zamorano que llegó para mejorar la relación entre usuarios y gimnasios o box.No importa si sos atleta profesional o estás arrancando, porque este software para gimnasio es versátil y se adapta a las necesidades particulares de cada gym.Se trata de una aplicación disponible para iOS y Android que funciona comoy box. Crossfy te permitirá estar al tanto de todas las novedades de tu gimnasio favorito, reservar una clase particular de la disciplina que más te gusta y hasta seguir sesión tras sesión tus progresos en el entrenamiento.A partir de una interfaz elegante, intuitiva y sencilla de manejar, todos los amantes del gimnasio, salas de musculación, box o fitness podrán gestionar su actividad formando parte de una enorme comunidad que día a día confía en esta aplicación que llegó para mejorar la interacción entre los usuarios y sus gimnasios.Lo primero que tenés que hacer es descargar la App del playstore de Android o App Store de iOS. Buscala por su nombre, descárgala e instálala. Una vez que hayas cumplido con estos tres pasos es momento de buscar tu gimnasio y registrarte en la App para poder sacarle el jugo a todas las funcionalidades.Vale destacar que la aplicación ofrece una versión demo de prueba que permite verificar cómo funciona en tu smartphone para que analices con lujo de detalles todas las prestaciones que tiene para ofrecer este software para gimnasio. En caso de que quieras hacer la prueba de la app y una vez que la hayas descargado tendrás que elegir como país a Argentina y buscar el box demo. Una vez allí colocá el usuarioy la contraseña 123456 para realizar la prueba de la app.Como mencionábamos anteriormente esta aplicación cuenta con muchísimas ventajas que fidelizan a tus clientes y aumentan la eficiencia del gimnasio. Para ello, la app abarca contempla diferentes aristas para que los atletas se sientan parte de una comunidad más grande. Pertenecer siempre es positivo y este software para gimnasio lo hace de manera natural.La identidad visual es fundamental para cualquier gimnasio o sala de fitness. Y por esa razón, la aplicación te permite configurar la plantilla de tu marca de acuerdo a tus gustos. Identificá a tu gimnasio para resaltar por sobre tus competidores realzando los valores que representan a quienes asisten para entrenarse.Si querés dar a conocer novedades sobre las máquinas que acaban de llegar o sobre nuevos horarios de disciplinas próximas a inaugurarse, la sección noticias será una buena forma de llegar de manera masiva a tus clientes.Programá las publicaciones con anterioridad a través de un canal exclusivo y privado para quienes asisten a tu gimnasio. Creá tus propias secciones y se creativo con contenido de valor real.Sin dudas una de las funcionalidades más revolucionarias que permite programar los entrenamientos de los atletas a partir de la creación de rutinas personalizadas que pueden visualizarse desde el smartphone.En caso de que tengas varios grupos, también podés programar una rutina determinada para ellos con registro de datos, resultados en tiempo real y rankings de progresión.En definitiva, una manera simple y tecnológica de programar entrenamientos personalizados grupales e individuales.Reserva de turnosLa pandemia obligó a establecer protocolos sanitarios de cuidado y no todas las personas pueden acceder al gimnasio en el mismo momento. Por esa razón, este software de gimnasio te permitirá gestionar y administrar los turnos y las clases. También cuenta con la opción de adjuntar declaraciones juradas, consentimientos y check in a través de un código QR que habilita el acceso a las instalaciones.Si la administración no es tu fuerte, Crossfy permite monitorear de cerca todos los movimientos de caja y controlar el stock de manera eficiente desde el panel de administración.