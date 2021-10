Expropiarán la casa del femicida Barrera para refugio de víctimas de violencia

Sobre el proyecto

Cuántos miles de dólares vale la casa

Después de diez años de gestiones, este mes la ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires, Estela Díaz, confirmó que transferirán a la Municipalidad de La Plata la casa de Ricardo Barreda para que comience a funcionar un lugar de atención de la violencia de género.La iniciativa es inédita, al menos en la Argentina. Nunca la propiedad de un asesino o femicida fue expropiada para un fin que será un aporte contra la violencia machista.El tema se terminó de definir a partir de un fallo del Juzgado Contencioso Administrativo N° 3 de La Plata, en sintonía con la ley provincial N° 14.431, promulgada el 27 de diciembre de 2012. La norma establece el procedimiento por el cual el lugar será entregado al municipio de La Plata para que luego de una serie de adecuaciones, se ponga en funcionamiento un lugar de atención de la violencia de género.En 1995 Barreda había sido condenado a prisión perpetua por asesinar a escopetazos el 15 de noviembre de 1992 en su casa de La Plata a sus hijas, Adriana, de 24 años y abogada, Cecilia, de 26 y odontóloga, a su esposa, Gladys McDonald, de 57, y a su suegra, Elena Arreche, de 86. El odontólogo platense falleció el lunes 25 de Mayo de 2020 en el geriátrico "Del Rosario" de la localidad bonaerense de José C. Paz y su muerte se produjo por "causas naturales", ya que desde marzo pasado arrastraba problemas de próstata y de Alzheimer.El impulsor del proyecto fue Darío Witt, fundador de Casa Abierta María Pueblo para Mujeres Niñas y Niños Víctimas de Violencia. Además es miembro del Instituto Nacional de Hombres contra el Machismo (Inahcom) y embajador de Amnistía Internacional.“La casa de Barreda se ha convertido en una especie de pizarrón de la sociedad. Algunos escriben ídolo, aguante Ricky y otros lo llaman asesino. Es inédito. Nunca se le sacó la casa a un asesino múltiple para destinarla a un fin noble. Podemos decir que en México a casas de narcos las derriban o destinan el lugar a la lucha contra la adicción a la droga. O que la ex SIDE de la provincia de Buenos Aires se transformó en Comisión por la Memoria, el ex Regimiento 7 en Centro Cultural ‘Malvinas Argentinas’ y la ex ESMA en Museo de la Memoria. Siguiendo esos casos se puede construir en esta casa el primer centro de referencia en el mundo realizado en una ex casa de un reconocido múltiple asesino de mujeres para profundizar desde un lugar emblemático la lucha contra el Machismo Cultural y la Violencia de Género”, argumentó Witt.Pero aún falta para que se cristalice el proyecto. En los próximos días una comisión especial entrará en la casa donde ocurrió la masacre y analizarán qué falta para ponerla en condiciones y cómo se hará efectiva la ayuda a las mujeres que sufren violencia de género.“Es una casa que está destruida. Lo haremos con gente especializada en preservación. Va a haber que hacer un diagnostico de como está y luego un presupuesto para restaurarla y ponerla en funcionamiento. La sociedad ha cambiado mucho en los últimos 30 años en torno a su construcción de las violencias por razones de géneros y es muy importante que lugares como este, que fue un lugar del horror femicida, se transforme en un lugar para la prevención, para la atención de la violencia, pero también para la memoria. Incluimos en la ordenanza un artículo que obliga al municipio a usar esos lugares para asesoramiento, atención de la violencia y que tenga equipos interdisciplinarios especializados, dijo la ministra Estela Díaz a la periodista Ana Cabral.“La casa está valuada en 350 mil dólares, pero con todo lo que ha ocurrido y el estado de abandono que presenta, su valor bajó, por lo menos, un 20 por ciento”, dijo una fuente judicial. Hace un año un grupo de personas logró entrar para usurparla, pero se fueron ante la presencia policial.