Salud de Elisa Carrió: tras sufrir una descompensación, le harán nuevos estudios

Política Internaron a Elisa Carrió por una descompensación

Según confirmaron desde su entorno, la exdiputada se encuentra hospitalizada desde ayer, cuando sintió un malestar y decidió hacer una consulta médica para revisarse la presión y verificar que todo estuviera bien. No obstante, los médicos le indicaron que se quedara en observación, en principio, hasta este sábado.“Elisa Carrió se encuentra bien. Le repetirán estudios por la mañana y si salen bien le darán el alta antes del mediodía”, aseguraron afuentes cercanas a la líder opositora.Afirmaron que pasó la noche en buen estado y dijeron que, de no haber sobresaltos, seguirá desarrollando sin alternaciones la agenda que tiene prevista.Las fuentes contaron a este medio que “suele pasarle que se agite y agote cuando camina”, un cuadro que se vio acentuado por las altas temperaturas que se registraron en los últimos días. “En esos momentos tiene que parar, tomar agua y descansar”, explicaron y agregaron: “Esta vez fue igual”.Desde el espacio político de Carrió ratificaron que no se canceló ninguna de las actividades que tenía previstas para este sábado en Mar del Plata en medio de la campaña electoral por la votación del próximo 14 de noviembre. “Tiene pautadas reuniones y las mantendrá, si todo va bien”, señalaron al respecto. También la idea es que tenga horas de distención en esa ciudad costera.Además, se dio a conocer que anoche recibió la visita en el hospital del intendente del partido de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro.