Santa Fe ya comenzó con la aplicación de la tercera dosis contra el Covid

El secretario de Salud de Santa Fe, Jorge Prieto, informó que en la provincia comenzó este viernes la vacunación de personas de más de 50 años que tenían colocadas dos dosis de Sinopharm.



De esta manera se dio inicio a esta etapa de la campaña de vacunación contra el Covid que implica inocular con una dosis adicional a ciertos grupos.



En Santa Fe son 117 mil personas las que serán incluidas para una tercera dosis. Según estiman desde la cartera sanitaria serán vacunadas antes de que finalice el mes de noviembre.



Entre hoy y mañana se otorgaron 8 mil turnos.



Estarán siendo convocados (en etapas) además de los mayores de 50 que recibieron Sinopharm, las personas inmunosuprimidas desde los 3 años en adelante y que hayan recibido cualquiera de los esquemas disponibles (Sputnik, Sinopharm, Pfizer, Moderna, AstraZéneca).



En declaraciones a la prensa, Prieto manifestó confianza plena en este paso, en el marco de la campaña: "La tercera dosis es algo esperado porque estamos completando un esquema avalado por estudios científicos. Las vacunas en base a virus inactivados (como Sinopharm) tienen una durabilidad determinada en lo que hace a anticuerpos y decae tempranamente, además, la condición de los inmunocomprometidos hace que requieran de esta dosis adicional".



Los turnos se envían directamente: nadie tiene que anotarse de nuevo. "Pido a los santafesinos que miren su celular, que chequeen en la página oficial porque estamos mandando turnos".



AstraZéneca es la vacuna elegida por las autoridades sanitarias nacionales para ser aplicada como tercera dosis en este grupo de mayores de 50 años que tienen Sinopharm.



"AstraZéneca incluye en su desarrollo lo mismo que el segundo componente de Sputnik, es en base a adenovirus", aclaró Prieto.



"Nosotros aconsejamos completar el esquema. La aceptación hasta ahora es muy alta, del 90% entre los primeros que recibieron los turnos", agregó el funcionario.



Más libertad

"Esto que vivimos ahora de poder ir a un recital, a un boliche, a fiestas cuidadas. El hecho de disfrutar un abrazo, se debe a un plan de vacunación que marcha bien", comentó Prieto.



Sin dejar de mencionar que "la pandemia no terminó y hay que seguir vacunándose".



"Si nos seguimos vacunando y completamos los esquemas, eso nos va a permitir prolongar este momento", puntualizó.



Prieto remarcó: "Todas las vacunas que se aplican en Argentina tienen seguridad. Y que tengamos hoy un 2% de positivos de Covid nos muestra que funcionan".



Recordó que en la población de 3 a 11 años "ya llevamos vacunados a 130 mil chicos" y "a 200 mil de entre 12 y 17 años".



"Casi el 50% del grupo de los que tienen entre 3 y 17 ya recibieron al menos una dosis", señaló.



Adelantó que antes de que finalice el 2021 "el 70% de los santafesinos tendrá dos dosis lo que es una gran noticia".



Refuerzos

El médico señaló que en diciembre "comenzaremos, además, con el refuerzo al personal de salud".



Destacó que ese refuerzo –que empezará a darse a fin de año– será también para todas las personas tengan o no comorbilidades.



"No hay que preocuparse por las combinaciones porque está demostrado que tienen una muy buena respuesta inmunológica". (La Capital)