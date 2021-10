Califican de “irresponsable” a la tercerización de una prestación de Iosper

Institucionales Iosper afirmó que se garantiza los servicios de anatomía patológica

Sobre el conflicto

“Es un problema de salud pública"

“El 1º de octubre, de forma intempestiva, se bajaron de la lista de prestadores de Iosper a todos los patólogos de la provincia”, comunicó ael presidente del Círculo Médico de Paraná, Dr. Fernando Angarola.Si bien desde la obra social provincial se informó a sus afiliados que los servicios de anatomía patológica están garantizados en primer y segundo nivel, Angarola acusó que la prestación fue tercerizada a una gerenciadora de Córdoba, lo que calificó como una actitud de “inédita e irresponsable”. “Es un problema de salud pública que esto ocurra en la provincia y se está incumpliendo el contrato porque en ningún momento la Federación Médica le suspendió los servicios a Iosper”, sentenció.Angarola explicó que los profesionales médicos, en febrero, protagonizaron un conflicto por honorarios con Iosper. “Acordamos seguir con las negociaciones y cada asociación tenía acceso a trabajar sobre su especialidad para manejar las prestaciones. En el caso de los anatomopatólogos no se pusieron de acuerdo en julio y en agosto Iosper hizo un ofrecimiento, el que se acercaba a lo pedía los profesionales”, sintetizó el profesional al comentar que los patólogos “hicieron una nota en la que anunciaban que, si no se ponían de acuerdo, el 1º de octubre iban a suspender los servicios a la obra social provincial”.En ese sentido, aclaró que la Asociación de Patología y Citopatología de Entre Ríos (APyCER) no tiene convenio con Iosper, porque el signatario es la Federación Médica con sus círculos médicos. Asimismo, remarcó que “hay muchos patólogos que no están en esa Asociación y son prestadores”.Y agregó: “El 29 de septiembre los patólogos, en asamblea, decidieron que iban a seguir prestando servicio mientras negociaban; y el 30 de septiembre, la Federación Médica, que es la signataria del convenio, le comunicó a Iosper que no iba a haber suspensión de servicio”.“Pero Iopser respondió que había tercerizado el servicio con una gerenciadora, que no conocemos, la que llevará todas las muestras de la provincia a Córdoba”, indicó Angarola al calificar la actitud de “inédita e irresponsable”.“Para ejercer en Entre Ríos tenemos que matricularnos en Salud Pública y estos no son profesionales de la provincia y no tienen matrícula tampoco”, acusó.Y en ese sentido, anticipó: "En caso de problemas de praxis médica, la responsabilidad será de Iosper porque los médicos que hacíamos la cirugía, enviábamos la muestra al patólogo de confianza, y ahora eso no sabemos a dónde va y desconocemos lo que vuelve”.“Es una responsabilidad médica entregar una muestra que uno envía a un patólogo que conoce y que se responsabiliza por ese trabajo, sobre todo por la importancia que tiene, por ejemplo, una biopsia”, argumentó.Son aproximadamente 40 los patólogos en la provincia de Entre Ríos.