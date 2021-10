En Concordia advierten que las playas aún no están habilitadas

Foto: Playas sin habilitación Crédito: Diario Río Uruguay

Franco Álvarez, delegado local del Sindicato Único de Guardavidas de la República Argentina (SUGARA) explicó que "nosotros no somos guardavidas solamente en temporada", por eso alertó que "mientras entrenaba en el Lago me encontré con la sorpresa de que muchas familias - ante este calor inusual - estaban con sus chicos en el agua".



Solicitó que se extremen los cuidados "porque aún las playas no están habilitadas, por ende no hay guardavidas y - en el caso del Lago - está muy crecido".



Justamente, "eso cambia el relieve del terreno que uno cree conocer, puede haber pozos o troncos y luego podemos lamentar un accidente o un ahogamiento", detalló.



Álvarez insistió con que "las playas no están habilitadas en Concordia por lo que el servicio de guardavidas no se está prestando". Y, cuando ellos no están, "en los cursos de agua puede pasar cualquier cosa”, puntualizó.



Dadas las temperaturas inusuales para esta altura del año - con un calor extremo - el guardavida pidió "no hacer uso de las playas". Sin embargo, siendo contemplativo ante las diferentes realidades de gente que decida hacer caso omiso de eso y necesite un alivio "les pedimos que haya una persona mayor a cargo; sobre todo si los que se meten son menores".



Además, rogó que "no vayan a lo profundo y antes de meterse, recorrer el lugar caminando". Subrayando que "si la idea es refrescarse, hacerlo pero sin hacerse el nadador, sin sumergirse y evitando en todo momento el peligro". (LT 15)