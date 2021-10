Fotografiaron un "arcoiris de fuego" en Paraná: cómo se produce el raro fenómeno

¿Cómo sucede esto?

Pocos observadores del cielo han confundido antes un arcoiris, pero las nubes de colores del arcoiris son víctimas de una identidad equivocada cada mañana, mediodía y crepúsculo. Durante el mediodía de este jueves, ciudadanos de diferentes lugares, registraron un fenómeno óptico atmosférico que es conocido como,Ante la belleza del fenómeno, lo poco frecuente que suele verse y la sorpresa por el mismo, lospara mostrar el raro fenómeno, que llamó la atención de los ciudadanos, y no dudaron en compartir imágenes.El fenómeno fotografiado con vivos colores, se deja ver en, no es una nube en absoluto. Es simplemente la aparición de colores en las nubes. En otras palabras, cualquier tipo de nube puede tener iridiscencia, publicaLa iridiscencia tiende a formarse en lo alto del, especialmente diminutos o gotitas de agua.Las nubes nacaradas, atraviesa diminutos cristales de hielo que son arrastrados en un fuerte chorro de aire estratosférico.El hecho es extremadamente raro, ya que no es causado por la refracción de la luz en gotas de agua (como un arcoíris tradicional) sino queLos diminutos tamaños de las gotas de agua y hielo hacen que. Y así, obtienes un efecto de arcoíris en las nubes.Los colores en una nube iridiscente tienden a ser pastel, por lo que verá rosa, menta y lavanda en lugar de rojo, verde e índigo.