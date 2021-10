Construcciones no tradicionales fueron habilitadas para participar del Procrear

El Ministerio de Desarrollo Territorial creó el Registro de Prototipos de Construcciones Alternativas del Programa Procrear, que habilita la inscripción de prototipos de viviendas realizados a través de construcciones no tradicionales, a partir de la resolución 20/2021 publicada este jueves en el Boletín Oficial.



La misma determinó que el Registro tendrá, entre otros objetivos, establecer las calidades y condiciones mínimas de terminación de las obras que deberán respetar las ofertas, reducir los tiempos de ejecución, presentar las premisas constructivas básicas a las cuales deberán ajustarse los oferentes y definir lineamientos generales sobre las especificaciones técnicas particulares de cada uno de los rubros e ítems de las obras.



"Habilitamos por primera vez un registro para empresas, cooperativas y todo tipo de organización que fabrique viviendas a través de construcciones no tradicionales. Esto es, cualquier sistema constructivo alternativo a los tradicionales", indicó a Télam el secretario de Desarrollo Territorial, Luciano Scatolini.



El funcionario destacó que "este Registro va a permitir que quienes logren la validación y la certificación de calidad que se requiere, puedan participar activamente en el Procrear II que ya lleva más de 38.000 créditos de construcción otorgados, es decir, que hay más de 38.000 viviendas en ejecución en el país".



"Entendemos que, a futuro, a partir de este Registro, van a poder también ser parte construcciones alternativas no tradicionales que no solamente redundan en más puestos de trabajo para este tipo de empresas, cooperativas, pymes, sino también que acortan los plazos de ejecución de las viviendas y mejoran las calidades de aislación térmica", afirmó Scatolini.



Además, remarcó que estas construcciones "se vinculan también por supuesto con el medio ambiente de una manera muy virtuosa", porque precisó que "la mayoría de estas tipologías de vivienda tienen características constructivas que las hacen muy valiosas en la necesidad del cuidado medioambiental".



"Iniciamos un proceso de diálogo y constituimos una mesa de trabajo con todas las empresas del sector. Y ya tenemos 18 empresas que van a adherir al Registro", destacó Scatolini.



Entre los inscriptos estará la Universidad Nacional de La Plata con su denominada Solución Habitacional de Emergencia (SHE), un desarrollo de construcción en madera del equipo del Instituto de Investigaciones y Políticas del Ambiente Construido de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, que trabajó en forma conjunta con organizaciones sociales e instituciones que integran el Consejo Social de la Universidad.



Del mismo modo también participará Tandanor, con un sistema de construcción basado en perfiles de acero, a partir de la capacidad que tienen sus talleres de procesar 15.000 toneladas de chapa al año.



Pero además habrá otras empresas privadas que ofrecerán sus alternativas de construcción de viviendas en base a contenedores y vagones de ferrocarril reutilizados, y cooperativas que trabajan con el reciclado de determinados elementos, como plásticos.



"Todo esto significa mayor rapidez, menores costos y mayor calidad en condiciones medioambientales a la hora de construir viviendas", subrayó Scatolini.



De acuerdo con las especificaciones técnicas sobre sistemas alternativos del Procrear, a partir de la incorporación de estas tipologías de construcción no tradicionales se espera para la ejecución de las obras reducir los tiempos, generar un menor impacto ambiental, disminuir los desperdicios de materiales, dar mayor durabilidad, flexibilidad de diseño y mayor control en los procesos y costos por control de calidad.



Además, al estar regulados por el Certificado de Aptitud Técnica se garantiza que los materiales sean de calidad y estén bajo las normas correspondientes.



Asimismo, las construcciones deberán contar con el reconocimiento de materiales y tecnologías locales; la implementación de procesos y tecnologías que posibiliten la reutilización de materiales de construcción; la no utilización de materiales contaminantes; el uso racional de la energía en todas sus fuentes y un adecuado aislamiento térmico de la vivienda.