El joven que pedía trabajo con un cartel en una esquina consiguió empleo

Sociedad Quiere trabajar y sale con un cartel pidiendo que le reciban su Curriculum Vitae

La historia de Ezequiel, de 28 años, se conoció a principios de esta semana. El joven se paraba durante 13 horas por día en distintas esquinas concurridas de la ciudad de Córdoba, levantando un cartel que decía: “Busco trabajo, alguien que me reciba mi curriculum vitae”.La particularidad de su historia, es que el cordobés no recibía dinero cuando se lo ofrecían, y aclaraba de forma insistente que “no quería planes sociales, sino empleo”. En tiempo récord logró su cometido, ya que una empresa autopartista de Córdoba se enteró del caso y decidió darle una oportunidad.Tomas Ojeda, Representante Legal Calycon SA, contó a: “Nos enteramos de la Historia de Ezequiel por uno de nuestros supervisores que se llama Diego Ibarra. Él fue quien vio al joven en las esquinas y le pidió su número”.“Llevamos su CV a Recursos Humanos y lo que más nos sorprendió es ver que tiene especialidad, es operario industrial, maneja computadoras, tiene muchos cursos hechos. Es realmente un chico calificado”, agregó Ojeda.Ezequiel firmó contrato con la empresa este jueves y a partir del próximo martes comenzará a trabajar. El representante legal de la firma hizo hincapié en lo capacitado que está el joven para ejercer el puesto. Lo contrataron no por caridad, sino porque realmente cumple las condiciones necesarias para ocupar el rol que necesitan. “Ezequiel con su curriculum, su capacidad y su especialidad va a formar parte de nuestro staff”, agregó Ojeda.Calycon SA presta servicio en diferentes plantas automotrices y de autopartes de todo el país. Fundamentalmente, en plantas grandes y de renombre en Rosario,Córdoba y Buenos Aires.El caso del joven se conoció días atrás, tras una entrevista realizada por El Doce. En la nota, Ezequiel contó: “Quiero trabajar, porque tengo manos, piernas y estoy sano. Opté por hacer el cartel porque llevé varios CV y en algunos lugares no me los recibieron y en otros tampoco me llamaron”.