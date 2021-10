Transportistas evalúan volver a cortar la ruta 14 ante la falta de soluciones

Foto: Ilustrativa Crédito: Archivo

Recientemente, los representantes y transportistas de la provincia de Entre Ríos adheridos a FETAC enviaron un comunicado al Secretario de Transporte de la provincia, Néstor Landra, para informar sobre la problemática que atraviesa el sector y pedir que intervenga ante las autoridades del Ministerio de Transporte de la Nación.



Al respecto, el secretario del Centro Empresario del Transporte Automotor de Cargas de Concordia (CETACC), Mariano Arlettaz, explicó que “veníamos de un fracaso de negociaciones que nos obligaron a llevar al paro, pero se comunicaron con nosotros y nos prometieron soluciones”. Sin embargo, “hoy nos encontramos con que pasaron 45 días del levantamiento de las medidas de fuerza y nada ha cambiado”.



Debido a esto “tuvimos que decirle al Secretario de Transporte de la provincia que busque una forma de solucionar algo, porque es un fracaso total de la gestión de él y nos llegó a decir que el gobernador no le atiende el teléfono”, por lo que “si no hay soluciones nos veremos obligados a tomar medidas, porque necesitamos una solución urgente”, consideró.



Por lo pronto, Arlettaz reconoció que “se está evaluando volver a cortar la ruta 14, pero como referentes de una institución estamos apelando al diálogo y buscando por todos los medios evitar las medidas de fuerza, pero creo que es eminente la movilización”.



Además, aclaró que “en esta oportunidad, si volvemos a la ruta, no nos iremos hasta que no nos queden las soluciones aplicadas, porque la gente está cansada de las promesas y se está quejando, presionando” teniendo en cuenta que “ya ha habido controles de gendarmería en los que empezaron a solicitar el psicofísico y la revisión técnica a los transportes que andan dentro de la provincia y esa gente está pegando el grito en el cielo, porque van a tener que someterse a determinados controles y gastos que no pueden cubrir con el trabajo que hacen”. (Diario Río Uruguay)