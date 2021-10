Cierre de escuela primaria: ya reubicaron a su único alumno y a la cocinera

Sociedad Cierran una escuela y el único alumno que asiste debe reubicarse

, y argumentó que la decisión fue consecuencia de un informe del jefe zonal de Arquitectura, Mario Lemes, que aconsejó “clausurar momentáneamente” el edificio.A la reunión con la funcionaria de Educación se incorporó la mamá de Dylan, Fanny Niz, que pidió la continuidad de la escolaridad de su hijo en la Escuela N° 105, “a lo que se le explica que mediando un informe de Arquitectura para clausura momentánea del edificio no puede ser posible dicha petición”.A la hora de dar razones de esa decisión, la funcionaria de Educación sostuvo quey por lo tanto se hacía necesario suspender las actividades “para salvaguardar la integridad física” de todos quienes concurren al lugar.En declaraciones aBlanco sostuvo queSegún Blanco, la decisión de cerrar el edificio “no fue adoptada de un día para el otro” sino que “llevó mucho trabajo de evaluación”, ya que “en Educación no se actúa de forma improvisada”.La directora admitió que ese tipo de cuestionamientos le “preocupan un poco”, sobre todo “porque vienen de algunos docentes”, aunque también dijo que en estos días ha recibido muchos mensajes de respaldo.“Iba a estar todo bien mientras no pasara nada, pero el problema iba a ser mayor, pero si llegaba a pasar algo”, razonó y dijo que “uno no puede ser tan irresponsable de tener un estudiante en un edificio que está en muy malas condiciones”.También, como expresaron algunos referentes gremiales, y rechazó los comentarios acerca de que el alumno “tendrá que salir a buscar escuela”. Dijo que “jamás se puede proceder de esa manera” y, de hecho, subrayó que el niño ya fue reubicado en un establecimiento cercano.Pero la determinación oficial no encuentra acogida en la familia del único alumno que tenía la escuela, Dylan Niz, que cursa 4° grado y que desde el mes próximo deberá buscar lugar en otro sitio para seguir estudiando.Fanny Niz, la mamá, desea que su hijo finalice la escuela primaria en la escuela donde empezó jardín. “Yo no quiero que cierre. Hablé en Departamental. Le faltan dos años para terminar. En principio habían dicho que sí, pero después empezaron de nuevo con la idea de cerrar la escuela. Yo me negué a firmar esa decisión”, contó.En el CGE afirman que avalaron la decisión que adoptó la directora departamental de Educación de Villaguay, Hilda Blanco. “Ese alumno fue reubicado en la Escuela Juan José Paso hasta tanto la arreglen la 105, que es de la época de Perón y no está en buenas condiciones edilicias”, señalaron.