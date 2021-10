Abuso en un jardín: Vecinos cortaron ruta y apedrearon casa de intendente

Cadena 3

Un grupo de vecinos de la localidad cordobesa de Villa Parque Santa Ana apedreó la vivienda del jefe comunal y cortó la ruta provincial 5 en protesta por supuesta inacción de la Justicia tras la denuncia de abuso sexual a niños en un jardín de infantes local.El comisario Diego Cambronero, jefe de la Departamental Santa María, señaló que se trató de un grupo de entre 80 y 100 personas, entre los que habían muchas mujeres y niños.El referente de la fuerza policial aseguró que se vivieron momentos de tensión cuando salió un familiar del intendente y apuntó que los vecinos lanzaron huevos y piedras. Se produjeron algunos daños materiales en la casa, según detalló."Con los grupos de Guardia de Infantería controlamos la situación", señaló y aclaró que no hubo detenidos porque "no era el momento de actuar y causar un mal mayor", ya que la situación fue controlada.La denuncia fue realizada en el Polo de la Mujer y en una Fiscalía de la ciudad de Alta Gracia. Aparentemente, en el marco de un supuesto juego, a los niños los habrían desvestido y tomado fotografías.Leticia, la madre de una niña de 4 años alumna del jardín, dijo que "esto se hizo público hace unos días, en apoyo de la gente están acá protestando para que saquen a los implicados".A su vez, aseguró que entraba un hombre desde fuera de la escuela que les hacía hacer ese tipo de juegos en los que les sacaban las prendas. "Han salido los niños a contar, son más de 15 chicos seguro", describió."La denuncia habla de episodios en los que mi hija me cuenta que les hacían sacar la remera, que los veían desnudos una mujer y un hombre. Los dibuja y describe. Y otras cosas más fuertes como que a un compañerito lo habrían obligado a orinar sobre otra nena", dijo la mamá de uno de los niños, que realizó la presentación judicial."Queremos que den con el hombre metido en este jardín y la directora, que niega todo. También que den con las maestras implicadas, que ocultaron el hecho", manifestó la madre denunciante aDestacó que su hija fue quien le contó del abuso y que este relato fue constatado por una psicóloga. "Para mí es prueba más que suficiente", dijo.El fiscal de Alta Gracia, Alejandro Peralta Otonello, tomó las primeras medidas y convocó a los directivos del jardín para que presten declaración. Afirmó que no hubo represión por parte de la Policía sino solo contención de la gente enfurecida.Los padres de los niños se congregaron este miércoles en la puerta del jardín de infantes, donde se vivieron momentos de tensión y debió intervenir la Policía.