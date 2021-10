Coronavirus: preocupa el crecimiento de contagios entre adolescentes y chicos

Sociedad Hay 12 jurisdicciones que se monitorean por el impacto de la variante Delta

Los números mantienen en alerta a las autoridades sanitarias, que apuntan a la vacunación de adolescentes y chicos como factor fundamental.La ministra de Salud, Carla Vizzotti, hizo hincapié en este punto, el martes en conferencia de prensa. “Los casos de COVID-19 están aumentando en los menores de 18 años, que ha pasado en las últimas semanas de ser alrededor del 8,9% al 20,25%”, remarcó.“Es muy importante avanzar fuertemente en vacunación de niños y adolescentes entre 3 y 11 años con la vacuna Sinopharm y entre 12 y 17 años con la vacuna de Pfizer”, insistió.En este sentido, los infectólogos coinciden con el diagnóstico e insisten con completar esquemas de vacunación. Ricardo Teijeiro, infectólogo del Hospital Pirovano insistió en esta postura. “Entre los grupos que tienen mayor contacto social están los adolescentes. Pueden provocar un aumento en la circulación viral sin que sea grave para ellos”, consideró.“Pero hay que hacer hincapié en que es sumamente importante que estén vacunados todos los grupos de riesgo con dos dosis: sin importar la edad. Todos aquellos que tengan alguna patología que pueda hacer que el paciente no evolucione bien si se contagia”, detalló.En relación con quienes se aplicaron la primera dosis pero no se presentaron a completar el esquema, aseguró que puede estar relacionado con un relajamiento de la población. “Al haber poca circulación viral la gente empieza a perder el miedo, a no tener conciencia de riesgo. Pero hay que difundir mucho esto: el calendario debe estar completo”, sostuvo.El martes, la ministra de Salud Carla Vizzotti informó también que se administrará una tercera dosis a personas mayores de 50 años inoculadas con Sinopharm y a los inmunocomprometidos que hayan completado su esquema con cualquier suero. En tanto, en diciembre el personal de Salud comenzará a recibir un refuerzo.Según pudo conocerde fuentes oficiales, tanto para las terceras dosis como para los refuerzos se priorizará la combinación de vacunas, aunque dependerá de la disponibilidad de los sueros en cada jurisdicción.Es más, para el primero de los casos desde el Ministerio de Salud advirtieron que “ya cuentan con el stock para iniciar la campaña”, pero que la fecha de comienzo queda en manos de cada distrito; mientras que los refuerzos recién comenzarán a aplicarse en diciembre.